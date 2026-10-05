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GP de Singapura da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

Fórmula 1 encerra uma sequência de três semanas em pista com corrida em Singapura; fique por dentro do fim de semana

Fórmula 1: categoria desembarca em Singapura para mais uma etapa do Campeonato de 2026; fique por dentro dos horários e datas

Fórmula 1: categoria desembarca em Singapura para mais uma etapa do Campeonato de 2026; fique por dentro dos horários e datas

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h35.

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Após um fim de semana movimentado na Malásia, a Fórmula 1 desembarca no Circuito Urbano de Marina Bay para o Grande Prêmio de Singapura. A corrida principal acontece no próximo domingo, 11.

A etapa de Singapura começa nesta sexta-feira, 9, e promete ser uma das mais desafiadoras do Campeonato Mundial de 2026. Noturna, a prova é marcada pelo calor intenso, umidade e uma alta taxa de acidentes.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades da Fórmula 1 no GP do Bahrein começam nesta sexta-feira, 2. Neste fim de semana, o público poderá acompanhar uma sessão de sprint no sábado, além do treino, classificação e da corrida.

Onde assistir ao GP de Singapura?

Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP de Singapura:

Sexta-feira, 9 de outubro

  • Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)
  • Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

Sábado, 10 de outubro

  • Corrida sprint - 6h (de Brasília)
  • Classificação - 10h (de Brasília)

Domingo, 11 de outubro

  • Corrida - a partir das 9h (de Brasília)
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