GP de Singapura da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

Após um fim de semana movimentado na Malásia, a Fórmula 1 desembarca no Circuito Urbano de Marina Bay para o Grande Prêmio de Singapura. A corrida principal acontece no próximo domingo, 11.

A etapa de Singapura começa nesta sexta-feira, 9, e promete ser uma das mais desafiadoras do Campeonato Mundial de 2026. Noturna, a prova é marcada pelo calor intenso, umidade e uma alta taxa de acidentes.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades da Fórmula 1 no GP do Bahrein começam nesta sexta-feira, 2. Neste fim de semana, o público poderá acompanhar uma sessão de sprint no sábado, além do treino, classificação e da corrida.

Onde assistir ao GP de Singapura?

Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP de Singapura:

Sexta-feira, 9 de outubro

Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)

- 5h30 (de Brasília) Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

Sábado, 10 de outubro

Corrida sprint - 6h (de Brasília)

- 6h (de Brasília) Classificação - 10h (de Brasília)

Domingo, 11 de outubro