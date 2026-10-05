GP de Singapura da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

Fórmula 1: categoria desembarca em Singapura para mais uma etapa do Campeonato de 2026; fique por dentro dos horários e datas
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h35.
Após um fim de semana movimentado na Malásia, a Fórmula 1 desembarca no Circuito Urbano de Marina Bay para o Grande Prêmio de Singapura. A corrida principal acontece no próximo domingo, 11.
A etapa de Singapura começa nesta sexta-feira, 9, e promete ser uma das mais desafiadoras do Campeonato Mundial de 2026. Noturna, a prova é marcada pelo calor intenso, umidade e uma alta taxa de acidentes.
As atividades da Fórmula 1 no GP do Bahrein começam nesta sexta-feira, 2. Neste fim de semana, o público poderá acompanhar uma sessão de sprint no sábado, além do treino, classificação e da corrida.
Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.
O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.