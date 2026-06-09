Quem é Danilo Santos? Conheça o volante do Botafogo convocado para a Copa do Mundo de 2026

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 trouxe alguns nomes já consolidados na Seleção Brasileira, mas também abriu espaço para novas histórias. Uma delas é a de Danilo Santos, volante do Botafogo, que garantiu presença no Mundial após se destacar tanto no futebol brasileiro quanto nas oportunidades recebidas com a camisa amarelinha.

Aos 25 anos, o meio-campista disputará sua primeira Copa do Mundo e chega à competição vivendo um dos melhores momentos da carreira.

Ficha rápida

Nome completo: Danilo dos Santos de Oliveira

Idade: 25 anos

Nascimento: Salvador (BA)

Posição: Volante / meio-campista central

Clube: Botafogo

Número na Seleção: 18

Altura: 1,77m

Pé dominante: Esquerdo

Da Bahia para o futebol profissional

Natural de Salvador, Danilo cresceu na comunidade de Fazenda Coutos, onde deu os primeiros passos no futebol.

Sua ascensão ganhou força nas categorias de base do Palmeiras, clube pelo qual se profissionalizou e conquistou espaço rapidamente entre os titulares.

Destaque no Palmeiras e experiência internacional

Foi no Palmeiras que Danilo se transformou em um dos volantes mais promissores do país. Pelo clube paulista, conquistou títulos importantes, incluindo duas Copas Libertadores consecutivas, além de receber a Bola de Bronze do Mundial de Clubes de 2021, disputado em 2022.

O desempenho chamou a atenção da Europa, levando o jogador ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Apesar dos bons momentos, uma grave lesão no tornozelo interrompeu sua sequência e dificultou sua adaptação ao futebol inglês.

Recomeço no Botafogo

Em 2025, Danilo retornou ao futebol brasileiro para defender o Botafogo. A mudança acabou sendo decisiva para sua carreira.

No clube carioca, recuperou o melhor futebol e se tornou uma das referências técnicas do elenco. Sua regularidade o recolocou no radar da Seleção Brasileira.

A convocação para a Copa ampliou um recorde histórico do Botafogo, que passou a ter 48 jogadores chamados pelo Brasil para Mundiais.

O caminho até a Seleção

Danilo chegou a ser convocado ainda no ciclo anterior, enquanto ainda era jogador do Palmeiras, mas precisou esperar mais tempo para ganhar oportunidades reais.

A virada aconteceu em março de 2026. Depois de entrar bem contra a França, recebeu uma chance como titular diante da Croácia e marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. A atuação chamou a atenção de Carlo Ancelotti e fortaleceu sua candidatura ao Mundial.

Pouco tempo depois, veio a confirmação entre os 26 escolhidos para representar o Brasil na Copa do Mundo.

Qual será seu papel na Copa?

Danilo chega como uma alternativa importante para o setor mais concorrido da Seleção. A disputa por espaço inclui nomes como Bruno Guimarães, Casemiro e Ederson, mas o volante do Botafogo conquistou a confiança da comissão técnica por oferecer equilíbrio entre marcação e qualidade na construção das jogadas.

Mesmo sem status de titular absoluto, ele aparece como uma das principais opções para fortalecer o meio-campo brasileiro ao longo do torneio e pode ser uma das surpresas da campanha na América do Norte.