'Rabo de cavalo' em avião irrita Haaland, e atacante processa empresa

O atacante norueguês Erling Haaland, destaque do clube Manchester City, acionou judicialmente a companhia aérea Norwegian Air Shuttle por uso indevido de direitos de imagem, caso divulgado pela empresa nesta quinta-feira. Segundo o advogado Thomas Hagen, a disputa envolve uma publicação promocional da última Copa do Mundo que associou o penteado do jogador à cauda de uma aeronave.

O atacante norueguês Erling Haaland, destaque do Manchester City e da seleção de seu país, acionou judicialmente a companhia aérea Norwegian Air Shuttle por uso indevido de seus direitos de imagem. Em comunicado, a empresa afirmou ter sido surpreendida pela ação e classificou a iniciativa como lamentável.

Segundo o advogado do jogador, Thomas Hagen, a disputa está relacionada ao uso não autorizado de elementos que identificam Haaland para promover a venda de passagens aéreas durante a última Copa do Mundo.

Embora os detalhes do processo não tenham sido integralmente divulgados, veículos da imprensa local informaram que a insatisfação do atleta surgiu após uma publicação da companhia nas redes sociais. A peça trazia uma montagem em que a cauda de uma aeronave recebia um rabo de cavalo, penteado que se tornou uma marca registrada do atacante. A publicação já foi removida.

A porta-voz da Norwegian Air Shuttle, Catharina Solli, afirmou que a ação fazia parte de uma manifestação espontânea de apoio à seleção nacional, inspirada nas tendências das redes sociais. A companhia lamentou que o caso tenha chegado aos tribunais e disse esperar uma solução amigável. A primeira audiência está marcada para 9 de outubro, no Tribunal Distrital de Oslo.

Ao analisar o caso sob a perspectiva da legislação brasileira, Pedro Lopes, sócio-fundador do escritório PPLlaw e da Chenus Holdings, destaca que a proteção da imagem não se limita ao uso direto de fotografias. “Como atributo da personalidade, a imagem de uma pessoa não pode ser explorada comercialmente sem a sua autorização. No caso concreto, embora não tenha usado uma foto de Haaland, a companhia aérea pode ser responsabilizada, porque a montagem tinha o claro objetivo de vincular a sua marca à identidade do atleta”, afirma.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is SUING Norwegian airline Norwegian Air Shuttle over the unauthorized use of his image during the World Cup. The airline posted an edited image of a plane with Haaland’s trademark PONYTAIL, alongside the caption: “We’ve never looked so Norwegian!"… pic.twitter.com/xnueEL4EDX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2026

O que os especialistas dizem

Especialistas em marketing esportivo avaliam que a discussão ultrapassa a utilização do nome ou do rosto de um atleta e envolve outros elementos capazes de identificá-lo perante o público.

“A identidade comercial de um atleta vai além do rosto e do nome. Um penteado, um gesto ou uma comemoração podem ser suficientes para que o público o reconheça”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports. Para ele, o debate está em determinar até que ponto uma publicação apresentada como apoio à seleção também gera uma associação comercial entre o jogador e a empresa responsável pela campanha.

Na mesma linha, Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, entende que a questão é objetiva. “Se é uma campanha que de alguma forma termina em uma abordagem promocional ou de venda, a imagem do atleta precisa de autorização dele. Não cabe dizer que é uma mera homenagem quando se quer fazer dinheiro com o uso da imagem”, pontua.

Para Rafael Soares, especialista em gestão e marketing esportivo, o episódio serve de alerta para o mercado. “O atleta profissional deixou de ser apenas um jogador para se tornar uma potência comercial. Elementos icônicos de sua identidade possuem alto valor de mercado e, muitas vezes, são ativos protegidos por contratos milionários de patrocínio”, afirma.