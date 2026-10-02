Esporte

'Rabo de cavalo' em avião irrita Haaland, e atacante processa empresa

Especialistas em marketing esportivo avaliam que a discussão ultrapassa a utilização do nome ou do rosto de um atleta

Arsenal x Manchester City: Erling Haaland antes da final da Supercopa da Inglaterra (Adrian Dennis / AFP)

Arsenal x Manchester City: Erling Haaland antes da final da Supercopa da Inglaterra (Adrian Dennis / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16h51.

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O atacante norueguês Erling Haaland, destaque do clube Manchester City, acionou judicialmente a companhia aérea Norwegian Air Shuttle por uso indevido de direitos de imagem, caso divulgado pela empresa nesta quinta-feira. Segundo o advogado Thomas Hagen, a disputa envolve uma publicação promocional da última Copa do Mundo que associou o penteado do jogador à cauda de uma aeronave.

 

O atacante norueguês Erling Haaland, destaque do Manchester City e da seleção de seu país, acionou judicialmente a companhia aérea Norwegian Air Shuttle por uso indevido de seus direitos de imagem. Em comunicado, a empresa afirmou ter sido surpreendida pela ação e classificou a iniciativa como lamentável.

Segundo o advogado do jogador, Thomas Hagen, a disputa está relacionada ao uso não autorizado de elementos que identificam Haaland para promover a venda de passagens aéreas durante a última Copa do Mundo.

Embora os detalhes do processo não tenham sido integralmente divulgados, veículos da imprensa local informaram que a insatisfação do atleta surgiu após uma publicação da companhia nas redes sociais. A peça trazia uma montagem em que a cauda de uma aeronave recebia um rabo de cavalo, penteado que se tornou uma marca registrada do atacante. A publicação já foi removida.

A porta-voz da Norwegian Air Shuttle, Catharina Solli, afirmou que a ação fazia parte de uma manifestação espontânea de apoio à seleção nacional, inspirada nas tendências das redes sociais. A companhia lamentou que o caso tenha chegado aos tribunais e disse esperar uma solução amigável. A primeira audiência está marcada para 9 de outubro, no Tribunal Distrital de Oslo.

Ao analisar o caso sob a perspectiva da legislação brasileira, Pedro Lopes, sócio-fundador do escritório PPLlaw e da Chenus Holdings, destaca que a proteção da imagem não se limita ao uso direto de fotografias. “Como atributo da personalidade, a imagem de uma pessoa não pode ser explorada comercialmente sem a sua autorização. No caso concreto, embora não tenha usado uma foto de Haaland, a companhia aérea pode ser responsabilizada, porque a montagem tinha o claro objetivo de vincular a sua marca à identidade do atleta”, afirma.

 

O que os especialistas dizem

Especialistas em marketing esportivo avaliam que a discussão ultrapassa a utilização do nome ou do rosto de um atleta e envolve outros elementos capazes de identificá-lo perante o público.

“A identidade comercial de um atleta vai além do rosto e do nome. Um penteado, um gesto ou uma comemoração podem ser suficientes para que o público o reconheça”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports. Para ele, o debate está em determinar até que ponto uma publicação apresentada como apoio à seleção também gera uma associação comercial entre o jogador e a empresa responsável pela campanha.

Na mesma linha, Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, entende que a questão é objetiva. “Se é uma campanha que de alguma forma termina em uma abordagem promocional ou de venda, a imagem do atleta precisa de autorização dele. Não cabe dizer que é uma mera homenagem quando se quer fazer dinheiro com o uso da imagem”, pontua.

Para Rafael Soares, especialista em gestão e marketing esportivo, o episódio serve de alerta para o mercado. “O atleta profissional deixou de ser apenas um jogador para se tornar uma potência comercial. Elementos icônicos de sua identidade possuem alto valor de mercado e, muitas vezes, são ativos protegidos por contratos milionários de patrocínio”, afirma.

 

'Perguntas frequentes'

Por que Erling Haaland processou a Norwegian Air Shuttle? ＋

Erling Haaland processou a Norwegian Air Shuttle pelo uso não autorizado de elementos associados à sua identidade. Segundo Thomas Hagen, advogado do jogador, esses elementos foram usados para promover a venda de passagens aéreas durante a última Copa do Mundo.

Como a Norwegian Air Shuttle usou a imagem de Haaland? ＋

Segundo veículos da imprensa local, a Norwegian Air Shuttle publicou uma montagem na qual a cauda de uma aeronave recebeu um rabo de cavalo, penteado associado a Erling Haaland. A publicação foi removida das redes sociais.

O que a Norwegian Air Shuttle disse sobre o processo de Haaland? ＋

A porta-voz Catharina Solli afirmou que a publicação foi uma manifestação espontânea de apoio à seleção norueguesa, inspirada nas tendências das redes sociais. A Norwegian Air Shuttle disse ter sido surpreendida pela ação e espera uma solução amigável.

Quando será a primeira audiência do processo de Haaland? ＋

A primeira audiência está marcada para 9 de outubro, no Tribunal Distrital de Oslo. Os detalhes completos do processo ainda não foram divulgados.

Usar um penteado associado a um atleta pode violar direitos de imagem? ＋

Sim, na avaliação de Pedro Lopes, sócio-fundador do PPLlaw e da Chenus Holdings, sob a perspectiva da legislação brasileira. Segundo Lopes, a proteção da imagem pode abranger elementos que vinculem comercialmente uma marca à identidade de uma pessoa, mesmo sem o uso de sua fotografia.

Quais são os riscos de associar uma marca a um atleta sem autorização? ＋

A associação pode gerar riscos jurídicos e de reputação, segundo Rafael Soares, especialista em gestão e marketing esportivo. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, e Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, afirmam que penteados, gestos e comemorações também podem identificar um atleta e exigir autorização em campanhas comerciais.

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