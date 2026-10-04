Bahrein na Malásia: Verstappen volta a vencer e Antonelli fica ainda mais perto do título

Um grande prêmio que já começou diferente. O nome era Bahrein, mas a corrida aconteceu em Sepang, na Malásia. A guerra no Oriente Médio impediu a realização da etapa prevista para abril, em Sakhir. A solução foi um acordo entre os dois países, a Fórmula 1 e a FIA: a Malásia recebeu a corrida, enquanto o Bahrein manteve a organização, o patrocínio e a venda dos ingressos. Assim, Sepang voltou ao calendário depois de nove anos, mas com o nome de outro país.

Na pista, também tivemos novidade: Max Verstappen finalmente entrou na lista de vencedores de 2026. Depois de vários problemas durante o ano e de uma Red Bull que não conseguia acompanhar os primeiros colocados, o segundo lugar no Azerbaijão já havia mostrado uma melhora. Na Malásia, vieram a primeira pole do ano e a volta ao topo do pódio. A equipe voltou a entregar um carro com o qual Verstappen consegue brigar pela vitória.

E ele precisou trabalhar para isso. Perdeu posições na largada, ultrapassou Russell com pneus intermediários e recuperou a liderança sobre Antonelli em uma relargada. Na última, não deu oportunidade ao italiano e garantiu a vitória. Nove anos depois de vencer a última corrida de Fórmula 1 disputada em Sepang, Verstappen venceu também a primeira do retorno.

Entretanto, a sorte de campeão continua ao lado de Antonelli. O italiano terminou em segundo e aumentou sua vantagem sobre Russell em 18 pontos, passando de 66 para 84 pontos de diferença. Agora são 320 contra 236. Isso não tira o mérito de Antonelli, que voltou a andar entre os primeiros e aproveitou a oportunidade. Mas, em uma disputa pelo título entre companheiros de equipe, ver o carro do principal adversário parar enquanto o seu continua certamente ajuda.

O abandono de Russell aconteceu na parte final, ainda com o safety car na pista. A paralisação da disputa começou com o safety car virtual após a parada de Alex Albon, mas foi preciso colocar o safety car na pista para a retirada da Williams com trator e grua. Quando o pelotão se preparava para a relargada, Russell perdeu rendimento e encostou na lateral da reta dos boxes. Pelo rádio, Antonelli foi informado de uma suspeita de problema na unidade de potência do companheiro, ainda sem confirmação da causa naquele momento.

Russell precisava diminuir a diferença, mas saiu de Sepang ainda mais distante. Agora precisa buscar vitórias e torcer por resultados ruins do companheiro. E a volta de Verstappen à briga pode atrapalhar ainda mais, porque passa a disputar os pontos de que Russell tanto precisa.

O que falta para Antonelli ser campeão da Fórmula 1 em 2026?

Restam sete GPs: Singapura, Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Entre essas etapas, apenas Singapura terá sprint. Isso significa que cada piloto ainda pode conquistar, no máximo, 183 pontos: 175 pelas sete vitórias nas corridas principais e oito pela vitória na sprint, considerando a pontuação completa em todas as provas.

Com 320 pontos, Antonelli garante o título se somar mais 100, sem depender dos resultados dos adversários. Chegaria a 420, enquanto Russell, mesmo vencendo tudo o que resta, alcançaria 419. Isso não significa que o italiano precise obrigatoriamente desses 100 pontos: ele pode ser campeão com menos, conforme os resultados dos concorrentes. A conta mostra o tamanho da vantagem que construiu e quanto a situação ficou mais difícil para Russell.

Será que agora a Red Bull chega para roubar a cena nas próximas etapas? As mudanças no carro em Baku melhoraram seu comportamento e deram mais confiança aos pilotos. Já a Mercedes teve dificuldades com as atualizações em Sepang, principalmente com o calor e o asfalto que desgasta bastante os pneus. A Red Bull melhorou, mas precisamos ver esse desempenho se repetir em outras pistas antes de dizer que voltou de vez à disputa pelas vitórias.

A Ferrari também teve o que comemorar nas voltas finais. Hamilton ultrapassou Hadjar para terminar em terceiro, e Leclerc fez o mesmo para garantir o quarto lugar. Essas posições foram importantes para o campeonato de construtores. Com Verstappen em primeiro e Hadjar em quinto, a Red Bull somou 35 pontos, contra 27 da Ferrari. A equipe italiana perdeu oito pontos para a rival, mas o prejuízo teria sido maior sem as duas ultrapassagens.

Na comparação com a Mercedes, porém, a Ferrari saiu ganhando. A líder do campeonato somou apenas os 18 pontos de Antonelli e chegou a 556, enquanto a Ferrari alcançou 405. A vantagem da Mercedes diminuiu nove pontos, de 160 para 151. A distância ainda é grande, mas o abandono de Russell trouxe resultados diferentes para os dois campeonatos: Antonelli ficou mais perto do título de pilotos, enquanto a Mercedes viu a Ferrari se aproximar nos construtores.

A Red Bull também contou com uma ajuda de Norris para diminuir ainda mais a distância para a McLaren. Já no final, ainda com o safety car na pista, o pelotão reduziu a velocidade por causa do abandono de Russell, e Norris errou a freada na primeira curva e saiu para a brita. Caiu para 11º e recuperou duas posições após a relargada, terminando em nono. Um erro que custou pontos justamente quando a McLaren precisava evitar a aproximação da rival.

Com Piastri em sexto e Norris em nono, a McLaren somou apenas dez pontos. A diferença para a Red Bull caiu de 43 para 18 pontos, com a McLaren chegando a 316 e a Red Bull a 298. Para buscar o vice de construtores, a equipe de Verstappen primeiro precisa passar a McLaren e depois alcançar a Ferrari, que ainda está 107 pontos à frente. É uma boa vantagem para os italianos, mas, se a Red Bull continuar melhorando, vão precisar de Hamilton e Leclerc pontuando bem para manter o segundo lugar.

Nos construtores, cada equipe ainda pode somar, no máximo, 316 pontos. São 301 nas sete corridas principais, com 43 por dobradinha, mais 15 na sprint de Singapura, somando os oito pontos do vencedor e os sete do segundo colocado. A Mercedes tem uma vantagem importante, mas o campeonato ainda não está decidido, e a Ferrari também precisa olhar para quem vem atrás.

A próxima corrida será em Singapura, com sprint em 10 de outubro e a prova principal no dia 11. Será que teremos mais novidades? Verstappen vai continuar brigando pelas vitórias? A Ferrari consegue manter o vice de construtores? Para Antonelli, quanto mais os adversários dividirem as vitórias, melhor, desde que ele continue somando pontos e chegando à frente do companheiro.

E para Gabriel Bortoleto, depois do comemorado Q3 e da conquista da décima posição no grid, a corrida foi um pesadelo. O domingo começou com a troca dos pneus de pista seca pelos intermediários antes da largada e a saída dos boxes, em vez da posição conquistada no sábado. Mesmo assim, o brasileiro recuperou posições e voltou à briga por pontos, até o toque com Carlos Sainz na disputa pelo oitavo lugar.

Bortoleto danificou a asa dianteira, precisou voltar aos boxes e caiu para o último lugar. Ainda recebeu dez segundos de punição pelo incidente e perdeu mais tempo em uma parada lenta. Foram cinco paradas e um 18º lugar na chegada. Hülkenberg ficou em 11º, também fora dos pontos. Depois da comemoração no sábado, havia motivo para esperar um domingo bem melhor para o brasileiro.