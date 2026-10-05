Edmundo, Luxemburgo e Marcelinho Carioca: os figurões do futebol não conseguem se eleger

RESUMO | Das dezenas de ex-jogadores e ex-técnicos de futebol que tentaram a sorte na política nas eleições de 2026, apenas o ex-goleiro Danrlei e o ex-atacante Bobô garantiram vagas nas urnas, enquanto nomes consagrados como Edmundo, Luís Fabiano, Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo sofreram derrotas expressivas.

A transição de uma carreira de destaque dentro dos gramados para a disputa de cargos públicos nas urnas brasileiras voltou a provar sua complexidade. Nas eleições de 2026, a imensa maioria dos ex-jogadores de futebol, ex-treinadores e dirigentes esportivos que se aventurou na política acabou ficando de fora dos parlamentos, mostrando que o prestígio com a bola no pé não garante sucesso automático na política partidária.

Entre as centenas de candidaturas ligadas ao esporte que mobilizaram torcedores e eleitores por todo o país, apenas duas figuras tradicionais do meio conseguiram cruzar a linha de chegada com êxito. O ex-goleiro Danrlei (PSD-RS), ídolo histórico do Grêmio, garantiu uma vaga como deputado federal após somar 105.017 votos, enquanto o ex-atacante Bobô (PCdoB-BA), figura marcante na história do Bahia, assegurou seu espaço como deputado estadual ao conquistar 70.893 votos.

Em contrapartida, o restante do cenário político esportivo foi marcado por uma verdadeira onda de derrotas expressivas. Foi o caso do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, que disputou uma vaga ao Senado pelo Tocantins, e de ex-atacantes consagrados como Edmundo (que concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro), Luís Fabiano e Finazzi (ambos candidatos a deputado federal por São Paulo), além de ídolos corintianos como Marcelinho Carioca, que tentou uma cadeira de deputado distrital no Distrito Federal, e Dinei, candidato a deputado estadual em São Paulo.

Entre os derrotados também figuram Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz, que tentaram vagas na Câmara Federal pelo Rio de Janeiro, além de nomes como Washington Coração Valente no Distrito Federal, Flávio Caça-Rato e Éverton Felipe em Pernambuco, Donizete Pantera no Rio, Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras) em São Paulo e Cleo Hickmann no Rio Grande do Sul.

Quem ficou de fora: os derrotados nas urnas de 2026

A lista de ídolos do futebol que não atingiram o quociente eleitoral ou a votação necessária para assumir cargos políticos inclui nomes marcantes de diversos clubes do país e figuras lendárias à beira do campo:

Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO) , ex-técnico da Seleção Brasileira e de grandes clubes — disputou vaga para o Senado pelo Tocantins e obteve 67.987 votos, ficando sem a vaga.

, ex-técnico da Seleção Brasileira e de grandes clubes — disputou vaga para o Senado pelo Tocantins e obteve 67.987 votos, ficando sem a vaga. Edmundo (PSDB-RJ) , ex-atacante do Palmeiras e da Seleção — concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro e conquistou 35.725 votos, não sendo eleito.

, ex-atacante do Palmeiras e da Seleção — concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro e conquistou 35.725 votos, não sendo eleito. Eduardo Bandeira de Mello (PV-RJ) , ex-presidente e dirigente do Flamengo — tentou a reeleição para deputado federal pelo Rio de Janeiro, alcançou 37.535 votos, mas ficou fora.

, ex-presidente e dirigente do Flamengo — tentou a reeleição para deputado federal pelo Rio de Janeiro, alcançou 37.535 votos, mas ficou fora. Luís Fabiano (MDB-SP) , ex-atacante do São Paulo — disputou o cargo de deputado federal por São Paulo e obteve 9.613 votos.

, ex-atacante do São Paulo — disputou o cargo de deputado federal por São Paulo e obteve 9.613 votos. Marcos Braz (PSDB-RJ) , ex-dirigente do Flamengo — concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro e registrou 18.305 votos, sem sucesso.

, ex-dirigente do Flamengo — concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro e registrou 18.305 votos, sem sucesso. Washington Coração Valente (MDB-DF) , ex-atacante do Fluminense — disputou vaga de deputado federal pelo Distrito Federal com 7.503 votos, mas não se elegeu.

, ex-atacante do Fluminense — disputou vaga de deputado federal pelo Distrito Federal com 7.503 votos, mas não se elegeu. Sérgio (Solidariedade-SP) , ex-goleiro do Palmeiras — concorreu a deputado estadual em São Paulo e obteve 9.565 votos.

, ex-goleiro do Palmeiras — concorreu a deputado estadual em São Paulo e obteve 9.565 votos. Dinei (Avante-SP) , ex-atacante do Corinthians — tentou vaga de deputado estadual em São Paulo e somou 6.338 votos.

, ex-atacante do Corinthians — tentou vaga de deputado estadual em São Paulo e somou 6.338 votos. Cleo Hickmann (PDT-RS) , ex-jogador do Internacional — disputou o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, mas não obteve êxito.

, ex-jogador do Internacional — disputou o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, mas não obteve êxito. Marcelinho Carioca (Republicanos-DF) , ex-meia do Corinthians — concorreu a deputado distrital pelo Distrito Federal e terminou a disputa com 2.494 votos.

, ex-meia do Corinthians — concorreu a deputado distrital pelo Distrito Federal e terminou a disputa com 2.494 votos. Flávio Caça-Rato (MDB-PE) , ex-atacante do Santa Cruz — disputou cadeira de deputado federal por Pernambuco e registrou 5.062 votos.

, ex-atacante do Santa Cruz — disputou cadeira de deputado federal por Pernambuco e registrou 5.062 votos. Éverton Felipe (PL-PE) , ex-jogador do Sport — concorreu a deputado federal por Pernambuco e obteve 1.953 votos.

, ex-jogador do Sport — concorreu a deputado federal por Pernambuco e obteve 1.953 votos. Donizete Pantera (PL-RJ) , ex-atacante do Botafogo — disputou vaga de deputado estadual pelo Rio de Janeiro e somou 4.884 votos.

, ex-atacante do Botafogo — disputou vaga de deputado estadual pelo Rio de Janeiro e somou 4.884 votos. Finazzi (MDB-SP), ex-atacante do Corinthians — concorreu a deputado federal por São Paulo, alcançando 1.069 votos.

Quantos ex-jogadores de futebol se elegeram nas eleições de 2026?

Apenas dois ex-atletas conseguiram vencer o pleito: Danrlei (deputado federal pelo PSD-RS) e Bobô (deputado estadual pelo PCdoB-BA).

Quais foram os principais nomes do esporte que perderam a eleição?

A lista de derrotados inclui figuras de peso como o técnico Vanderlei Luxemburgo, além de ex-jogadores como Edmundo, Luís Fabiano, Marcelinho Carioca e Washington Coração Valente.

Qual foi a votação dos eleitos?

Danrlei obteve 105.017 votos para a Câmara dos Deputados, enquanto Bobô conquistou 70.893 votos para a assembleia estadual baiana.

Ex-dirigentes de clubes também disputaram o pleito?

Sim, nomes ligados à gestão esportiva como Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz também concorreram no Rio de Janeiro, mas não conseguiram se eleger ou se reeleger.