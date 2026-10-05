Edmundo, Luxemburgo e Marcelinho Carioca: os figurões do futebol não conseguem se eleger

Luxemburgo concorreu para o Senado por Tocantins, mas não acabou eleito. (Alexandre Schneider/Getty Images) (Alexandre Schneider/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h13.
RESUMO | Das dezenas de ex-jogadores e ex-técnicos de futebol que tentaram a sorte na política nas eleições de 2026, apenas o ex-goleiro Danrlei e o ex-atacante Bobô garantiram vagas nas urnas, enquanto nomes consagrados como Edmundo, Luís Fabiano, Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo sofreram derrotas expressivas.
A transição de uma carreira de destaque dentro dos gramados para a disputa de cargos públicos nas urnas brasileiras voltou a provar sua complexidade. Nas eleições de 2026, a imensa maioria dos ex-jogadores de futebol, ex-treinadores e dirigentes esportivos que se aventurou na política acabou ficando de fora dos parlamentos, mostrando que o prestígio com a bola no pé não garante sucesso automático na política partidária.
Entre as centenas de candidaturas ligadas ao esporte que mobilizaram torcedores e eleitores por todo o país, apenas duas figuras tradicionais do meio conseguiram cruzar a linha de chegada com êxito. O ex-goleiro Danrlei (PSD-RS), ídolo histórico do Grêmio, garantiu uma vaga como deputado federal após somar 105.017 votos, enquanto o ex-atacante Bobô (PCdoB-BA), figura marcante na história do Bahia, assegurou seu espaço como deputado estadual ao conquistar 70.893 votos.
Em contrapartida, o restante do cenário político esportivo foi marcado por uma verdadeira onda de derrotas expressivas. Foi o caso do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, que disputou uma vaga ao Senado pelo Tocantins, e de ex-atacantes consagrados como Edmundo (que concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro), Luís Fabiano e Finazzi (ambos candidatos a deputado federal por São Paulo), além de ídolos corintianos como Marcelinho Carioca, que tentou uma cadeira de deputado distrital no Distrito Federal, e Dinei, candidato a deputado estadual em São Paulo.
Entre os derrotados também figuram Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz, que tentaram vagas na Câmara Federal pelo Rio de Janeiro, além de nomes como Washington Coração Valente no Distrito Federal, Flávio Caça-Rato e Éverton Felipe em Pernambuco, Donizete Pantera no Rio, Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras) em São Paulo e Cleo Hickmann no Rio Grande do Sul.
A lista de ídolos do futebol que não atingiram o quociente eleitoral ou a votação necessária para assumir cargos políticos inclui nomes marcantes de diversos clubes do país e figuras lendárias à beira do campo:
Apenas dois ex-atletas conseguiram vencer o pleito: Danrlei (deputado federal pelo PSD-RS) e Bobô (deputado estadual pelo PCdoB-BA).
A lista de derrotados inclui figuras de peso como o técnico Vanderlei Luxemburgo, além de ex-jogadores como Edmundo, Luís Fabiano, Marcelinho Carioca e Washington Coração Valente.
Danrlei obteve 105.017 votos para a Câmara dos Deputados, enquanto Bobô conquistou 70.893 votos para a assembleia estadual baiana.
Sim, nomes ligados à gestão esportiva como Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz também concorreram no Rio de Janeiro, mas não conseguiram se eleger ou se reeleger.