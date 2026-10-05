Thammy Miranda, Thiago Gagliasso e mais: veja a lista dos famosos que se elegeram em 2026

RESUMO ＋ Nas eleições de 2026, sete nomes conhecidos da televisão, do cinema e do esporte foram eleitos ou reeleitos para cargos no Legislativo. Entre os famosos eleitos estão os atores Thammy Miranda, Thiago Gagliasso e Mario Frias, os ex-atletas Danrlei, Bobô e Luiz Lima e o apresentador Celso Russomanno.

As eleições de 2026 levaram nomes conhecidos da televisão, do cinema e do futebol a novos mandatos no Legislativo. Entre os eleitos estão atores como Thammy Miranda e Mario Frias, além de ex-jogadores como Danrlei e Bobô.

Thammy Miranda

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual em São Paulo com 84.330 votos. Filho da cantora Gretchen, ele já atuava na política como vereador da capital paulista e agora assume uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Antes da política, trabalhou como ator, repórter, dançarino, cantor e modelo.

Thiago Gagliasso

Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos, equivalentes a 0,76% dos votos válidos no estado. Este será seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Ator e produtor de eventos, ele é meio-irmão do também ator Bruno Gagliasso. Os dois estão afastados há cerca de oito anos após divergências políticas.

Mario Frias

Mario Frias (PL) foi reeleito deputado federal por São Paulo com 91.403 votos e vai cumprir seu segundo mandato consecutivo na Câmara. Ator e apresentador, ele iniciou a carreira em Malhação e entrou na política em 2020, quando assumiu a Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Em 2022, foi eleito pela primeira vez para a Câmara.

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Danrlei

Ex-goleiro e ídolo do Grêmio, Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS) recebeu 105.017 votos na disputa por uma vaga de deputado federal. O político também já passou pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, durante a gestão de Eduardo Leite.

Bobô

Bobô (PCdoB) foi eleito deputado estadual pela Bahia com 70.898 votos. Ex-jogador, Raimundo Nonato Tavares da Silva teve destaque como atacante e meia, principalmente no Bahia, além de passagens por São Paulo e Fluminense. Entre 2002 e 2003, voltou ao Bahia, desta vez como treinador.

Luiz Lima

Luiz Lima (Novo) foi reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 79.249 votos. Ele vai cumprir o terceiro mandato consecutivo na Câmara. Ex-nadador, Lima também atuou como secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento entre 2016 e 2017 e passou a exercer mandato de deputado federal em 2019.

Celso Russomanno

Conhecido pela atuação em programas de defesa do consumidor na televisão, Celso Russomanno (Republicanos) foi reeleito deputado federal por São Paulo com 138.827 votos. Ele vai cumprir seu quinto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados.

Quais famosos não se elegeram?

A popularidade na televisão, nas redes sociais, nos campos de futebol ou nos palcos não foi suficiente para garantir uma vitória nas urnas nas eleições de 2026. Uma série de personalidades conhecidas do público concorreu a cargos de deputado estadual, deputado federal e senador, mas terminou o 1º turno sem conseguir uma vaga.

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Entre os derrotados estão apresentadores como Datena, Rachel Sheherazade, Silvia Abravanel e Geraldo Luís; artistas e personalidades da internet como Inês Brasil, Manoel Gomes (o Caneta Azul) e Maria José Mendes da Cruz, a Menina da Bota; além de nomes do esporte, como Edmundo, Vanderlei Luxemburgo e Leila do Vôlei.