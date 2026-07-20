Por que craque da Espanha dedicou título da Copa à Neymar?

A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo no último domingo, 19, após um jogo tenso contra a Argentina.

Nico Williams Jr, atacante do time espanhol, mandou um recado para Neymar Jr. após a vitória e dedicou o feito ao jogador brasileiro.

"Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele", disse o o jogador à Cazé TV.

Qual é a relação entre Williams e Neymar?

Abertamente fã do camisa 10 da seleção brasileira, Nico Williams já havia exaltado Neymar em outras oportunidades.

Em 2024, o espanhol foi protagonista na disputa do título da Espanha na Eurocopa, marcando um dos gols da final e aproveitou a oportunidade para imitar uma das comemorações de Neymar.

Durante as oitavas de final da competição europeia, Williams mencionou o jogador brasileiro mais uma vez. Ao lado do jovem Lamine Yamal, que também tem Neymar como ídolo do futebol, a dupla dançou "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha" para comemorar um dos gols na vitória por 4 a 1 sobre a Geórgia.

A música é da dupla de "funknejo" João Lucas e Marcelo e foi usada por Neymar durante sua passagem pelo Santos para celebrar seu 100º gol na carreira. Após a comemoração do jogador, a canção entrou na playlist de grande parte do Brasil e do cenário internacional.

A participação de Williams na final da Copa do Mundo

Nico Williams foi um dos principais destaques da final da Copa do Mundo, realizada no último domingo, 19. O jovem de 24 anos foi responsável por um gol anulado durante o primeiro tempo da prorrogação.

Alguns minutos depois, deu a assistência para o gol de Ferran Torres, que garantiu a vitória da Espanha na competição mundial.

Este é o segundo título mundial da Espanha. A seleção já havia sido campeã na África do Sul, em 2010, e agora está igualada ao Uruguai e à França no ranking de conquistas.