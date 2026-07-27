Antes e depois: compare a embalagem antiga e nova da Coca-Cola

A Coca-Cola apresentou uma nova identidade visual global, a mais ampla desde 2021. O principal destaque está nas embalagens: após quase uma década na horizontal, o logotipo volta a aparecer na vertical nas latas.

A assinatura clássica em estilo Spencerian não foi redesenhada. A mudança está na posição, no tamanho e na aplicação do logo, que agora ocupa mais espaço na embalagem.

Antes e depois das latas da Coca-Cola

No modelo anterior, o nome Coca-Cola atravessava horizontalmente a parte frontal da lata. Na nova versão, a assinatura aparece girada e ampliada, retomando uma configuração já usada pela marca no passado.

Na embalagem anterior, o logotipo da Coca-Cola aparecia na horizontal. (Coca-Cola/Divulgação)

A nova embalagem recupera o logotipo na vertical nas latas. (Divulgação/Coca-Cola)

Nas embalagens múltiplas, conhecidas como multipacks, as caixas também passam a incorporar imagens horizontais das latas como parte da composição gráfica.

O que mais mudou na identidade da Coca-Cola?

Além de reposicionar o logotipo, a empresa ampliou o uso de dois elementos criados no fim dos anos 1960: a fita ondulada “Dynamic Ribbon” e o selo quadrado “Arden Square”.

A fita ondulada volta a ocupar papel central nas embalagens e peças de comunicação. (Divulgação/Coca-Cola)

O sistema também ganhou duas fontes proprietárias. A “Unity”, sem serifa, será usada em textos secundários. Já a “Better With” será a tipografia oficial das comunicações globais da marca.

O projeto foi dividido entre três agências. A Jones Knowles Ritchie (JKR) ficou responsável pela identidade, a The Superultrarare desenvolveu as embalagens e a Brody Associates cuidou da tipografia.

Como ficou a Coca-Cola Zero Açúcar?

A Coca-Cola Zero Açúcar recebeu a mudança mais visível da linha. A inscrição “Zero Açúcar” aparece em tamanho maior, enquanto a fita ondulada das latas e as tampas das garrafas PET passam a ser pretas.

A Coca-Cola Zero Açúcar ganhou fita ondulada preta e maior destaque para o nome da versão. (Divulgação/Coca-Cola)

As alterações buscam facilitar a diferenciação dos produtos nas prateleiras sem romper a unidade visual da marca.

Logo antigo da Coca-Cola Zero (Coca-Cola/Divulgação)

Quando as novas embalagens chegam ao Brasil?

A implementação começou pela Espanha e já avança pela América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia. A Coca-Cola ainda não informou quando as novas embalagens chegarão ao Brasil.

Na América do Norte, a identidade deve ser adotada em 2027, segundo o site especializado The Dieline.