Seleção espanhola desembarca em Madrid após título da Copa do Mundo; veja fotos

Rodri: a seleção espanhola está na Espanha para continuar com as comemorações após o título da Copa do Mundo (OSCAR DEL POZO / AFP)
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Publicado em 20 de julho de 2026 às 12h35.
A seleção da Espanha desembarcou nesta segunda-feira, 20, em Madri após conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo de 2026. A equipe voltou ao país depois de vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão disputada nos Estados Unidos.
Segundo o jornal espanhol El País, entre 200 e 300 torcedores compareceram ao Terminal 4 do Aeroporto de Barajas para recepcionar a delegação.Vestindo camisas da seleção, carregando bandeiras da Espanha e registrando o momento com celulares, os fãs formaram um corredor improvisado para tentar ver de perto os jogadores campeões do mundo.
A programação da seleção esponhola ainda inclui uma série de compromissos oficiais na capital do país. A delegação será recebida pela Casa Real e, posteriormente, seguirá para o Palácio de La Moncloa, sede do governo espanhol.
Depois das cerimônias, os campeões participarão de um desfile em ônibus aberto pelas ruas de Madri. A celebração acontecerá entre 13h e 18h (horário de Brasília), com destino à tradicional Plaza de Cibeles, onde são esperadas mais de 60 mil pessoas para acompanhar a festa e junto aos jogadores.
As comemorações, porém, começaram ainda no domingo, logo após o apito final da decisão. Assim que Ferran Torres garantiu a vitória espanhola por 1 a 0 sobre a Argentina, milhares de torcedores tomaram as ruas da capital para celebrar a conquista.
A tradicional Plaza de Cibeles rapidamente se transformou no principal ponto de encontro da torcida. Vestidos com as cores da seleção, espanhóis lotaram a praça e as avenidas ao redor para celebrar o título.
Além das conquistas da seleção, o local costuma receber as celebrações do Real Madrid após títulos nacionais e internacionais.
Apesar das comemorações, um adolescente de 13 anos morreu após o desabamento de uma fonte durante a festa pelo título, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, na Espanha.
Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram na estrutura para celebrar a conquista, mas a fonte cedeu por causa do excesso de peso.