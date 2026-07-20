Seleção espanhola desembarca em Madrid após título da Copa do Mundo; veja fotos

A seleção da Espanha desembarcou nesta segunda-feira, 20, em Madri após conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo de 2026. A equipe voltou ao país depois de vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão disputada nos Estados Unidos.

Segundo o jornal espanhol El País, entre 200 e 300 torcedores compareceram ao Terminal 4 do Aeroporto de Barajas para recepcionar a delegação.

Vestindo camisas da seleção, carregando bandeiras da Espanha e registrando o momento com celulares, os fãs formaram um corredor improvisado para tentar ver de perto os jogadores campeões do mundo.

A programação da seleção esponhola ainda inclui uma série de compromissos oficiais na capital do país. A delegação será recebida pela Casa Real e, posteriormente, seguirá para o Palácio de La Moncloa, sede do governo espanhol.

Jogadores da seleção da Espanha desembarcam em Madri com a taça de campeões da Copa do Mundo de 2026. (Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Depois das cerimônias, os campeões participarão de um desfile em ônibus aberto pelas ruas de Madri. A celebração acontecerá entre 13h e 18h (horário de Brasília), com destino à tradicional Plaza de Cibeles, onde são esperadas mais de 60 mil pessoas para acompanhar a festa e junto aos jogadores.

Festa começou logo após o título

As comemorações, porém, começaram ainda no domingo, logo após o apito final da decisão. Assim que Ferran Torres garantiu a vitória espanhola por 1 a 0 sobre a Argentina, milhares de torcedores tomaram as ruas da capital para celebrar a conquista.

Espanha: a seleção espanhola derrotou a Argentina na final da Copa do Mundo (Paul Hanna / AFP)

A tradicional Plaza de Cibeles rapidamente se transformou no principal ponto de encontro da torcida. Vestidos com as cores da seleção, espanhóis lotaram a praça e as avenidas ao redor para celebrar o título.

Além das conquistas da seleção, o local costuma receber as celebrações do Real Madrid após títulos nacionais e internacionais.

Espanha: torcedores espanhóis comemorando o título da Copa do Mundo (Oscar DEL POZO / AFP)

Apesar das comemorações, um adolescente de 13 anos morreu após o desabamento de uma fonte durante a festa pelo título, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, na Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram na estrutura para celebrar a conquista, mas a fonte cedeu por causa do excesso de peso.