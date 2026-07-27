Corinthians encaminha renovação de Memphis Depay após acordo por novo contrato

O Corinthians deu um passo importante para assegurar a permanência de Memphis Depay. As conversas entre o clube e o atacante avançaram nos últimos dias, e as partes chegaram a um entendimento sobre os principais pontos da renovação contratual.

Agora, restam apenas a formalização do documento e as assinaturas para que o novo acordo seja oficializado, segundo o UOL.

A tendência é que o camisa 10 permaneça no Parque São Jorge por mais duas temporadas. Inicialmente, o desejo do jogador era assinar um vínculo de três anos, mas ele acabou aceitando reduzir o período para atender ao planejamento apresentado pela diretoria alvinegra.

Outro ponto importante das negociações envolve a parte financeira. Memphis concordou em receber um salário inferior ao previsto no contrato atual. Pelo modelo discutido, 75% da remuneração serão pagos diretamente pelo departamento de futebol, enquanto os outros 25% estarão ligados a projetos comerciais, como campanhas publicitárias, eventos e outras ações de marketing envolvendo o atleta.

Além do novo contrato, Corinthians e jogador também negociam a forma de quitar os valores pendentes. O clube possui uma dívida superior a R$ 40 milhões com o atacante e propôs que esse montante seja parcelado ao longo da duração do novo vínculo.

A proposta apresentada prevê pagamentos semestrais, com início em fevereiro de 2027 e conclusão em 2028. A ideia é adiar o desembolso para evitar um impacto imediato nas finanças do clube, que atravessa um período de dificuldades econômicas e ainda convive com três transfer bans. A única pendência é a aprovação definitiva do cronograma por parte do estafe de Memphis.

Enquanto aguarda a conclusão da negociação, o atacante segue em férias. Recentemente, ele publicou registros de sua viagem à Espanha e ainda não retornou ao Brasil.

A última vez que Memphis entrou em campo pelo Corinthians foi em 27 de maio, na derrota por 2 a 0 para o Platense, pela Libertadores. Na sequência, ele foi convocado pela seleção da Holanda para disputar a Copa do Mundo, competição em que participou de três partidas, saindo do banco de reservas.

Contratado em setembro de 2024, o holandês soma 79 jogos com a camisa corintiana, com 20 gols marcados e 15 assistências. Desde sua chegada, participou das conquistas da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista.

Corinthians segue sem o camisa 10

Desde a saída de Memphis para defender a seleção holandesa, o Corinthians disputou quatro partidas. Nesse período, venceu Grêmio e Remo, além de empatar com Bahia e Cascavel-PR, este último em amistoso de preparação.

Quem assumiu a vaga no setor ofensivo foi Kaio César. O atacante ganhou sequência após superar problemas físicos no início de sua passagem pelo clube e passou a oferecer uma característica diferente ao ataque, com maior velocidade, mobilidade e capacidade no drible.

O próximo compromisso do Corinthians será na quinta-feira, às 19h30, de Brasília, quando recebe o Athletico na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em agosto, o calendário alvinegro também inclui compromissos pela Copa do Brasil e pela Libertadores.