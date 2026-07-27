Ex-Botafogo, Luiz Henrique nega risco de prisão após denúncia de multas na Rússia

O nome de Luiz Henrique ganhou destaque na imprensa russa nesta semana após a divulgação de que o atacante do Zenit teria dezenas de multas de trânsito pendentes no país. De acordo com informações publicadas pelo canal russo Mash no Esporte, o ex-jogador do Botafogo acumularia 52 infrações sem pagamento, situação que poderia resultar em sanções previstas pela legislação local.

Segundo a publicação, o valor total das multas é de 82 mil rublos, aproximadamente R$ 5,4 mil. A maioria das ocorrências seria por excesso de velocidade. As demais estariam relacionadas a irregularidades de estacionamento envolvendo o carro Mercedes-Benz Classe G utilizado pelo atleta.

Ainda conforme o veículo russo, as pendências estariam em aberto desde maio de 2025. Caso as infrações fossem confirmadas e permanecessem sem regularização, a legislação do país prevê medidas como até 15 dias de detenção ou a conversão da punição em até 50 horas de serviços comunitários.

Assessoria contesta informações

Após a repercussão do caso, a equipe que representa Luiz Henrique divulgou uma nota oficial negando que o jogador tenha sido comunicado pelas autoridades russas sobre qualquer débito ou infração.

Segundo o comunicado, o atacante só tomou conhecimento da situação após a divulgação das notícias e, desde então, trabalha em conjunto com o departamento jurídico do Zenit para verificar a existência das supostas multas.

"Luiz Henrique não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as tais infrações e valores em aberto. No momento, o jogador e departamento jurídico do clube estão tomando as providências cabíveis para entender a situação após tomarem conhecimento nesta sexta-feira. Não existe possibilidade de o jogador ser preso, aliás. Esses títulos são sensacionalistas", afirmou a assessoria.

Caso segue sem definição

Até o momento, não há confirmação oficial por parte das autoridades russas sobre as infrações atribuídas ao brasileiro. Enquanto isso, a versão apresentada pela assessoria diverge das informações divulgadas pelo canal local, e o estafe do atacante afirma que busca esclarecer o caso antes de qualquer conclusão.