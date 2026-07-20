Exclusivo: Coca-Cola revela balanço da Copa 2026 e inicia ciclo para o Mundial Feminino

A Coca-Cola é parte de um seleto grupo de empresas que possuem uma relação de longa data com a Copa do Mundo. Patrocinadora do torneio masculino desde 1978 e presente na competição feminina desde a sua criação, em 1991, a companhia encerra o ciclo da Copa do Mundo 2026 apresentando um balanço de suas ações no Brasil e, ao mesmo tempo, sinaliza que o foco agora passa a ser a Copa do Mundo Feminina 2027, que terá o Brasil como país-sede.

De acordo com os dados compartilhados pela empresa, com exclusividade à EXAME, as campanhas realizadas ao longo do torneio alcançaram mais de 140 milhões de brasileiros. Nas redes sociais, foram mais de 13 milhões de interações, e cerca de 3,5 milhões de QR Codes ligados às promoções da marca foram escaneados.

“Conseguimos transformar a montanha-russa de emoções vivida pelos torcedores em experiências relevantes, conversas culturais e resultados concretos para as nossas marcas. Encerramos esse ciclo muito satisfeitos e já de olho em 2027”, avalia Julio Lopez, vice-presidente de marketing da Coca-Cola Brasil.

Embora expressivos, esses indicadores exigem contexto. Métricas como impacto e impressões costumam representar o número potencial de pessoas expostas a uma campanha, não necessariamente consumidores que interagiram com a marca. Por outro lado, dados como os 3,5 milhões de escaneamentos de QR Codes são um sinal mais concreto da participação do público, já que exigem uma ação ativa do consumidor.

Campanha "Essa Coca-Cola Toda"

Outro indicador divulgado pela empresa foi o desempenho da campanha "Essa Coca-Cola Toda", que, segundo a companhia, alcançou 90 milhões de visualizações. O número coloca a campanha entre os cinco conteúdos mais assistidos da história da Coca-Cola Brasil, acumulando 1,4 bilhão de impressões e com impacto em mais de 126 milhões de pessoas.

Mais uma vez, entretanto, os números refletem principalmente alcance de mídia. A empresa não divulgou informações sobre taxas de conversão ou impacto em vendas.

Experiências para o torcedor

As principais iniciativas da Coca-Cola focadas em experiências para os torcedores brasileiros incluíram a o Tour da Taça, a promoção "Concorra à Sua Vaga no Jogo", embalagens colecionáveis, uma parceria com a Panini — que distribuiu mais de 1 bilhão de figurinhas — e o patrocínio à Casa CazéTV.

Já na reta final, a aposta da Coca-Cola foi no primeiro show de intervalo da história de uma final de Copa do Mundo. Logo após as apresentações, a marca publicou uma imagem com três latas de Coca-Cola, fazendo referência a Madonna, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Copa do Mundo Feminina 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 também marcou o início oficial da comunicação da empresa para o torneio. A companhia quer ampliar sua presença na modalidade e contribuir para transformar a competição em um movimento cultural.

Como primeiro passo, a marca lançou um vídeo com a atacante Kerolin trazendo a mensagem: “Ano que vem tem muitas emoções e o coração batendo mais forte na Copa do Mundo Feminina”.

O movimento acompanha uma transformação mais ampla no mercado esportivo. A Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, registrou recordes de público e receitas, com 1,98 milhão de espectadores nos estádios, audiência global estimada em 2 bilhões de pessoas e US$ 570 milhões em receitas.

O desempenho reforçou o interesse comercial pelo futebol feminino e levou a FIFA a ampliar a oferta de patrocínios exclusivos para a modalidade, atraindo um número crescente de marcas interessadas em associar suas estratégias ao torneio.