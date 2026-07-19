Quem é Ferran Torres, que fez o gol do título da Espanha e já namorou filha de treinador

Torres comemora o gol na final da Copa de 2026 (Will Oliver/EFE)
Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 19h38.
O atacante Ferran Torres escreveu seu nome na história do futebol espanhol neste domingo ao marcar o gol que garantiu o título da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha.
Em uma final nervosa contra a Argentina, o jogador saiu do banco de reservas para decidir a partida e conduzir a seleção espanhola à sua segunda conquista mundial.
Após 105 minutos de um confronto marcado pelo domínio da Espanha e pela resistência da defesa argentina, Ferran Torres apareceu no momento mais importante da partida.
Aos 106 minutos da prorrogação, o atacante aproveitou uma jogada construída por Pedro Porro e Nico Williams para finalizar com precisão e superar o goleiro Emiliano Martínez, até então o principal destaque da equipe sul-americana. O gol definiu a vitória por 1 a 0 e garantiu o troféu para La Roja.
O atacante havia iniciado a partida no banco de reservas e entrou aos 62 minutos do segundo tempo.
O lance transformou o jogador em herói nacional e o colocou ao lado de outros nomes históricos do futebol espanhol, como Andrés Iniesta, autor do gol do título mundial em 2010, contra a Holanda, também na prorrogação.
Nascido na região de Foios na Espanha, Ferran Torres começou sua carreira nas categorias de base do Valencia. Até hoje, ele é considerado o jogador mais jovem do clube a jogar uma partida profissional, pois sua estreia foi apenas aos 17 anos de idade.
Em 2020, ele se transferiu para o Manchester City, que desembolsou cerca de 23 milhões de euros para contratação. Um ano e meio depois, o craque retornou ao futebol espanhol, contratado pelo Barcelona.
No começo de 2022, ele assumiu seu namoro com Sira Martinez, filha de Luis Enrique, então treinador da Espanha. Numa entrevista coletiva, quando perguntado sobre sua relação com o treinador a respeito do namoro, Torres disse que ambos sabem diferenciar trabalho e vida pessoal.
"Eu e o técnico sabemos diferenciar o familiar do profissional. Acho que devemos levar isso de forma natural, simplesmente isso. Estamos levando muito bem".
Os dois terminaram o relacionamento em maio de 2023.