Cabo Verde conseguiu feito que nenhuma seleção repetiu antes da final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha reserva um detalhe curioso. Entre todas as seleções que cruzaram o caminho das duas finalistas, apenas uma conseguiu dificultar a vida de ambas no tempo regulamentar: Cabo Verde.

Estreante em Mundiais, a seleção africana protagonizou uma das campanhas mais surpreendentes do torneio. Ainda na fase de grupos, segurou um empate por 0 a 0 com a Espanha, resultado que, semanas depois, ganhou um peso ainda maior. Afinal, foi a única equipe que conseguiu passar 90 minutos sem sofrer gols da Fúria durante toda a competição.

Espanha não conseguiu furar a defesa cabo-verdiana

Enquanto atropelou praticamente todos os adversários ao longo da Copa, a Espanha encontrou em Cabo Verde sua maior barreira defensiva.

A equipe africana resistiu durante toda a partida graças, principalmente, à atuação inspirada do goleiro Vozinha. Aos 40 anos, o veterano fez sete defesas decisivas e foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida.

Depois do empate, a campanha espanhola seguiu impecável. Vieram vitórias sobre Arábia Saudita, Uruguai, Áustria, Portugal, Bélgica e França, todas acompanhadas de pelo menos um gol marcado. Nenhuma outra seleção repetiu o feito de Cabo Verde.

Argentina também sofreu diante dos africanos

A façanha cabo-verdiana não ficou restrita ao confronto contra a Espanha.

Na segunda fase do Mundial, a equipe voltou a surpreender ao segurar a Argentina durante os 90 minutos. O duelo terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar, e a classificação da Albiceleste só foi confirmada na prorrogação.

Foi um dos jogos mais difíceis da campanha dos atuais campeões do mundo até a decisão.

Estreia histórica na Copa do Mundo

Mesmo eliminada nas fases eliminatórias, Cabo Verde deixou os Estados Unidos, Canadá e México com uma campanha histórica.

Além de se tornar a única seleção a sair de campo sem sofrer gols da Espanha, o país foi o primeiro estreante a alcançar o mata-mata de uma Copa do Mundo em 16 anos, superando todas as expectativas antes do início do torneio.

Vozinha virou fenômeno durante o Mundial

Grande nome da campanha cabo-verdiana, Vozinha viu sua carreira ganhar projeção internacional ao longo da Copa.

Após a atuação diante da Espanha, o goleiro viveu uma explosão de popularidade nas redes sociais. Seu perfil no Instagram saltou de cerca de 50 mil seguidores para mais de 13 milhões logo após a partida e, desde então, continuou crescendo até se aproximar da marca de 30 milhões.

O reconhecimento também chegou fora do ambiente digital. A camisa utilizada pelo goleiro durante o Mundial tornou-se uma das peças mais valorizadas em leilões relacionados ao torneio, superando inclusive itens usados por nomes consagrados da posição, como Alisson e Manuel Neuer.

Às vésperas da final entre Argentina e Espanha, Cabo Verde pode não disputar o título, mas deixa a Copa com um feito que nenhuma outra seleção conseguiu alcançar: desafiar as duas finalistas e sair de campo com motivos para celebrar.