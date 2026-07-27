Brasil busca acordo com Coreia do Sul após tarifaço dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira, 27, em Brasília, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, em um encontro marcado pela busca de novos mercados para produtos brasileiros após a escalada tarifária dos Estados Unidos.

A expectativa do governo brasileiro é avançar nas negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul, paralisadas desde 2019, além de ampliar o acesso de produtos agropecuários nacionais ao mercado sul-coreano.

Entre os temas que devem entrar na pauta estão a abertura do mercado coreano para a carne bovina brasileira, a exploração de minerais críticos e a cooperação em setores estratégicos como semicondutores, inteligência artificial, transição energética, saúde e fármacos.

Em comunicado, o governo brasileiro afirmou que a visita permitirá discutir "o potencial de expansão do comércio bilateral, com ênfase na integração produtiva, na diversificação da pauta e na ampliação do acesso de produtos agropecuários brasileiros ao mercado sul-coreano".

Brasil busca alternativas após tarifaço dos EUA

A aproximação com a Coreia do Sul ocorre em meio à tentativa do governo Lula de reduzir a dependência de alguns mercados após os Estados Unidos ampliarem tarifas sobre produtos brasileiros.

Em 2025, a Coreia do Sul foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e o quinto principal destino das exportações brasileiras para a região. O comércio entre os dois países somou US$ 10,8 bilhões no período. O país asiático ocupa ainda a 19ª posição entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil.

Além da agenda comercial, os dois governos devem tratar de investimentos em tecnologia e cadeias produtivas consideradas estratégicas para a economia global.

Lula e Lee Jae Myung têm trajetórias semelhantes

A relação entre os dois presidentes ganhou proximidade após a visita de Lula à Coreia do Sul, em fevereiro. Os líderes compartilham trajetórias semelhantes: ambos tiveram origem operária e enfrentaram dificuldades financeiras na infância.

Lee Jae Myung sofreu dois acidentes graves quando trabalhava como operário. Aos 13 anos, teve o pulso esmagado por uma prensa e ficou com uma lesão permanente no braço. Lula também perdeu o dedo mindinho da mão esquerda em um acidente com uma prensa aos 18 anos.

Após o encontro de fevereiro, o presidente sul-coreano publicou um vídeo criado com inteligência artificial em que aparece, ainda criança, abraçando Lula. A imagem depois mostra os dois juntos durante a reunião oficial. "Dois ex-meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram", escreveu Lee nas redes sociais.

*Com O Gobo