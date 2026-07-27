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Fase de grupos copa 2026

Jogos do Brasileirão 2026: veja o calendário da 21ª rodada e a tabela atualizada

Rodada começa na quarta-feira, 29, com seis partidas agendadas; outros quatro confrontos ainda não têm data definida

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de julho de 2026 às 07h49.

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 começa na quarta-feira, 29, com quatro partidas. Internacional e Flamengo se enfrentam às 19h30, mesmo horário de Mirassol x Remo. Às 21h30, o Fluminense recebe o Bahia, enquanto o Palmeiras enfrenta o Vitória.

Outros dois jogos estão marcados para quinta-feira, 30. Corinthians e Athletico-PR entram em campo às 19h30, e Coritiba e Cruzeiro jogam às 21h30.

Quatro partidas ainda não têm data definida: Botafogo x Grêmio, São Paulo x Santos, Atlético-MG x Red Bull Bragantino e Chapecoense x Vasco.

Jogos da 21ª rodada do Brasileirão 2026

Quarta-feira, 29

  • Internacional x Flamengo — 19h30
  • Mirassol x Remo — 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol
  • Fluminense x Bahia — 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Vitória x Palmeiras — 21h30, no estádio Manoel Barradas, em Salvador

Quinta-feira, 30

  • Corinthians x Athletico-PR — 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo
  • Coritiba x Cruzeiro — 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba

Jogos com data não definida

  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Vasco

Resultados da 20ª rodada do Brasileirão

Como está a tabela do Brasileirão antes da 21ª rodada?

Pos.TimePTSJVEDGPGCSGCACV%
1Palmeiras4420135234161843473
2Flamengo3819115336171942666
3Athletico-PR362011362819947260
4Fluminense33209653025558355
5Red Bull Bragantino31209472620661451
6Bahia31208752925453351
7Botafogo29208573432264348
8Atlético-MG28208482525031446
9Corinthians28207762220255746
10Coritiba27207672527-237845
11Cruzeiro27207672630-451445
12São Paulo26207582523247343
13Vitória26207582227-548143
14Santos22205782933-460836
15Grêmio22205782226-448636
16Internacional21205692226-451235
17Vasco21205692331-841335
18Remo21205692332-938535
19Mirassol20195592126-551535
20Chapecoense102017121941-2242416

PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento.

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