Jogos do Brasileirão 2026: veja o calendário da 21ª rodada e a tabela atualizada

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 começa na quarta-feira, 29, com quatro partidas. Internacional e Flamengo se enfrentam às 19h30, mesmo horário de Mirassol x Remo. Às 21h30, o Fluminense recebe o Bahia, enquanto o Palmeiras enfrenta o Vitória.

Outros dois jogos estão marcados para quinta-feira, 30. Corinthians e Athletico-PR entram em campo às 19h30, e Coritiba e Cruzeiro jogam às 21h30.

Quatro partidas ainda não têm data definida: Botafogo x Grêmio, São Paulo x Santos, Atlético-MG x Red Bull Bragantino e Chapecoense x Vasco.

Jogos da 21ª rodada do Brasileirão 2026

Quarta-feira, 29

Internacional x Flamengo — 19h30

Mirassol x Remo — 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Fluminense x Bahia — 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Vitória x Palmeiras — 21h30, no estádio Manoel Barradas, em Salvador

Quinta-feira, 30

Corinthians x Athletico-PR — 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo

Coritiba x Cruzeiro — 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba

Jogos com data não definida

Botafogo x Grêmio

São Paulo x Santos

Atlético-MG x Red Bull Bragantino

Chapecoense x Vasco

Resultados da 20ª rodada do Brasileirão

Santos 2 x 2 Chapecoense

Athletico-PR 2 x 0 Internacional

Vasco 1 x 1 Mirassol

Bahia 1 x 1 Corinthians

Cruzeiro 0 x 1 Botafogo

Grêmio 1 x 1 Fluminense

Flamengo 1 x 1 São Paulo

Red Bull Bragantino 0 x 0 Coritiba

Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

Remo 2 x 0 Vitória

Como está a tabela do Brasileirão antes da 21ª rodada?

Pos. Time PTS J V E D GP GC SG CA CV % 1 Palmeiras 44 20 13 5 2 34 16 18 43 4 73 2 Flamengo 38 19 11 5 3 36 17 19 42 6 66 3 Athletico-PR 36 20 11 3 6 28 19 9 47 2 60 4 Fluminense 33 20 9 6 5 30 25 5 58 3 55 5 Red Bull Bragantino 31 20 9 4 7 26 20 6 61 4 51 6 Bahia 31 20 8 7 5 29 25 4 53 3 51 7 Botafogo 29 20 8 5 7 34 32 2 64 3 48 8 Atlético-MG 28 20 8 4 8 25 25 0 31 4 46 9 Corinthians 28 20 7 7 6 22 20 2 55 7 46 10 Coritiba 27 20 7 6 7 25 27 -2 37 8 45 11 Cruzeiro 27 20 7 6 7 26 30 -4 51 4 45 12 São Paulo 26 20 7 5 8 25 23 2 47 3 43 13 Vitória 26 20 7 5 8 22 27 -5 48 1 43 14 Santos 22 20 5 7 8 29 33 -4 60 8 36 15 Grêmio 22 20 5 7 8 22 26 -4 48 6 36 16 Internacional 21 20 5 6 9 22 26 -4 51 2 35 17 Vasco 21 20 5 6 9 23 31 -8 41 3 35 18 Remo 21 20 5 6 9 23 32 -9 38 5 35 19 Mirassol 20 19 5 5 9 21 26 -5 51 5 35 20 Chapecoense 10 20 1 7 12 19 41 -22 42 4 16

PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento.