Jogos do Brasileirão 2026: veja o calendário da 21ª rodada e a tabela atualizada

Repórter
Publicado em 27 de julho de 2026 às 07h49.
A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 começa na quarta-feira, 29, com quatro partidas. Internacional e Flamengo se enfrentam às 19h30, mesmo horário de Mirassol x Remo. Às 21h30, o Fluminense recebe o Bahia, enquanto o Palmeiras enfrenta o Vitória.
Outros dois jogos estão marcados para quinta-feira, 30. Corinthians e Athletico-PR entram em campo às 19h30, e Coritiba e Cruzeiro jogam às 21h30.
Quatro partidas ainda não têm data definida: Botafogo x Grêmio, São Paulo x Santos, Atlético-MG x Red Bull Bragantino e Chapecoense x Vasco.
Quarta-feira, 29
Quinta-feira, 30
Jogos com data não definida
|Pos.
|Time
|PTS
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CA
|CV
|%
|1
|Palmeiras
|44
|20
|13
|5
|2
|34
|16
|18
|43
|4
|73
|2
|Flamengo
|38
|19
|11
|5
|3
|36
|17
|19
|42
|6
|66
|3
|Athletico-PR
|36
|20
|11
|3
|6
|28
|19
|9
|47
|2
|60
|4
|Fluminense
|33
|20
|9
|6
|5
|30
|25
|5
|58
|3
|55
|5
|Red Bull Bragantino
|31
|20
|9
|4
|7
|26
|20
|6
|61
|4
|51
|6
|Bahia
|31
|20
|8
|7
|5
|29
|25
|4
|53
|3
|51
|7
|Botafogo
|29
|20
|8
|5
|7
|34
|32
|2
|64
|3
|48
|8
|Atlético-MG
|28
|20
|8
|4
|8
|25
|25
|0
|31
|4
|46
|9
|Corinthians
|28
|20
|7
|7
|6
|22
|20
|2
|55
|7
|46
|10
|Coritiba
|27
|20
|7
|6
|7
|25
|27
|-2
|37
|8
|45
|11
|Cruzeiro
|27
|20
|7
|6
|7
|26
|30
|-4
|51
|4
|45
|12
|São Paulo
|26
|20
|7
|5
|8
|25
|23
|2
|47
|3
|43
|13
|Vitória
|26
|20
|7
|5
|8
|22
|27
|-5
|48
|1
|43
|14
|Santos
|22
|20
|5
|7
|8
|29
|33
|-4
|60
|8
|36
|15
|Grêmio
|22
|20
|5
|7
|8
|22
|26
|-4
|48
|6
|36
|16
|Internacional
|21
|20
|5
|6
|9
|22
|26
|-4
|51
|2
|35
|17
|Vasco
|21
|20
|5
|6
|9
|23
|31
|-8
|41
|3
|35
|18
|Remo
|21
|20
|5
|6
|9
|23
|32
|-9
|38
|5
|35
|19
|Mirassol
|20
|19
|5
|5
|9
|21
|26
|-5
|51
|5
|35
|20
|Chapecoense
|10
|20
|1
|7
|12
|19
|41
|-22
|42
|4
|16
PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento.