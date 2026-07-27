Milho e trigo: o estrago bilionário da onda de calor europeia na produção de alimentos

Plantação de milho: milho respondeu por cerca de metade da redução nas estimativas de produção após ser atingido pela onda de calor durante a fase de polinização, principalmente na França e na Hungria. (Freepik/Freepik)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h20.
Última atualização em 27 de julho de 2026 às 12h22.
A onda de calor também aumentou as incertezas sobre a safra europeia de batata em 2026. O caso mais preocupante é o da Espanha, onde produtores de Castela e Leão, principal região produtora do país, relatam que temperaturas acima de 30°C interromperam o desenvolvimento da cultura e reduziram o crescimento dos tubérculos.
Segundo a FreshPlaza, a produtividade pode cair entre 10% e 15%, enquanto a área plantada na região também deve encolher entre 10% e 15%. Na Andaluzia, a redução da área chega a cerca de 5%.
As projeções já indicam queda na produtividade da batata em importantes produtores europeus. Na Holanda, a expectativa é de 43,3 toneladas por hectare, recuo de 6% em relação a 2025.
Na Bélgica, a queda prevista é de 5%; na Polônia, de 7%; e na Alemanha, de 1%. A França é a exceção, com expectativa de alta de 1% na produtividade. As estimativas ainda podem ser revisadas, dependendo das chuvas e das condições climáticas nas próximas semanas.