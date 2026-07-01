Messi, Endrick e mais: os patches da FIFA que homenageiam craques na Copa do Mundo

Patches da Fifa: torneio traz identificação especial para jogadores com trajetórias e feitos relevantes no futebol (Paul ELLIS/AFP)
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Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h12.
A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma novidade curiosa para os torcedores mais atentos. A Fifa decidiu criar uma série de patches especiais para serem usados nas mangas das camisas dos jogadores, destacando conquistas, experiência e momentos marcantes de suas carreiras.
A iniciativa funciona como uma espécie de reconhecimento visual dentro do torneio, permitindo que atletas com trajetórias especiais sejam facilmente identificados durante as partidas.
Um dos distintivos que mais chamou atenção foi o chamado "Legacy Patch", destinado a jogadores que participaram de cinco ou mais Copas do Mundo.
Entre os atletas contemplados estão nomes históricos do futebol mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa e Yuto Nagatomo. O grupo é extremamente seleto e reúne alguns dos jogadores mais longevos da história da competição.
A escolha dos homenageados também gerou debate. Segundo informações divulgadas durante o torneio, a Fifa não incluiu o goleiro uruguaio Fernando Muslera na lista porque ele não atuou em nenhuma partida da Copa de 2022, apesar de ter integrado a delegação uruguaia.
Outro patch criado pela entidade é voltado aos atletas que já conquistaram uma Copa do Mundo. A identificação funciona como um símbolo de prestígio para jogadores que chegaram ao topo do futebol internacional e carregam no currículo o título mais importante do esporte.
A Fifa também reservou um distintivo especial para jogadores que disputam a Copa do Mundo pela primeira vez. Entre os nomes que receberam esse reconhecimento está o brasileiro Endrick. Aos 19 anos, o atacante vive sua primeira experiência em um Mundial e faz parte da nova geração da Seleção Brasileira.
Além dele, outros brasileiros também receberam o patch: Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Ibañez, Léo Pereira, Wesley, Danilo Santos, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago.
Além das homenagens para campeões, lendas e estreantes, a Fifa criou distintivos voltados para jogadores que já receberam premiações individuais importantes em edições anteriores da Copa do Mundo.
Com os patches especiais, a Fifa busca transformar as camisas em uma espécie de vitrine das trajetórias dos atletas. Esses distintivos ajudam a destacar diferentes histórias dentro da competição, desde lendas consagradas como Lionel Messi até jovens promessas como Endrick, que começam a escrever seus capítulos na maior competição do futebol mundial.