Messi, Endrick e mais: os patches da FIFA que homenageiam craques na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma novidade curiosa para os torcedores mais atentos. A Fifa decidiu criar uma série de patches especiais para serem usados nas mangas das camisas dos jogadores, destacando conquistas, experiência e momentos marcantes de suas carreiras.

A iniciativa funciona como uma espécie de reconhecimento visual dentro do torneio, permitindo que atletas com trajetórias especiais sejam facilmente identificados durante as partidas.

O patch das lendas

Um dos distintivos que mais chamou atenção foi o chamado "Legacy Patch", destinado a jogadores que participaram de cinco ou mais Copas do Mundo.

Entre os atletas contemplados estão nomes históricos do futebol mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa e Yuto Nagatomo. O grupo é extremamente seleto e reúne alguns dos jogadores mais longevos da história da competição.

A escolha dos homenageados também gerou debate. Segundo informações divulgadas durante o torneio, a Fifa não incluiu o goleiro uruguaio Fernando Muslera na lista porque ele não atuou em nenhuma partida da Copa de 2022, apesar de ter integrado a delegação uruguaia.

Patch de Cristiano Ronaldo em jogo entre Portugal x República Democrática do Congo na Copa do Mundo Fifa de 2026 (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Chuteira de Ouro Todos os jogadores que já terminaram uma edição da Copa do Mundo como artilheiros recebem um patch preto e dourado posicionado abaixo do logo do torneio. Entre os homenageados estão Kylian Mbappé, goleador da Copa de 2022, Harry Kane, artilheiro em 2018, e James Rodríguez, destaque da edição de 2014. Patch de Kylian Mbappé durante França x Senegal na Copa do Mundo Fifa 2026 (FRANCK FIFE/AFP) Luva de Ouro Assim como ocorre com os artilheiros, os goleiros eleitos os melhores de uma edição da Copa do Mundo também receberam um patch especial em seus uniformes. Entre os contemplados estão Emiliano Martínez, vencedor do prêmio em 2022, e Thibaut Courtois, destaque da edição de 2018. Manuel Neuer também se enquadra nesse grupo, mas não utiliza o distintivo porque já carrega outra identificação especial.

Campeões do mundo também são reconhecidos

Outro patch criado pela entidade é voltado aos atletas que já conquistaram uma Copa do Mundo. A identificação funciona como um símbolo de prestígio para jogadores que chegaram ao topo do futebol internacional e carregam no currículo o título mais importante do esporte.

Endrick entre os estreantes

A Fifa também reservou um distintivo especial para jogadores que disputam a Copa do Mundo pela primeira vez. Entre os nomes que receberam esse reconhecimento está o brasileiro Endrick. Aos 19 anos, o atacante vive sua primeira experiência em um Mundial e faz parte da nova geração da Seleção Brasileira.

Além dele, outros brasileiros também receberam o patch: Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Ibañez, Léo Pereira, Wesley, Danilo Santos, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago.

Prêmios individuais ganham destaque

Além das homenagens para campeões, lendas e estreantes, a Fifa criou distintivos voltados para jogadores que já receberam premiações individuais importantes em edições anteriores da Copa do Mundo.

Com os patches especiais, a Fifa busca transformar as camisas em uma espécie de vitrine das trajetórias dos atletas. Esses distintivos ajudam a destacar diferentes histórias dentro da competição, desde lendas consagradas como Lionel Messi até jovens promessas como Endrick, que começam a escrever seus capítulos na maior competição do futebol mundial.