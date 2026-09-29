Lesão de Arrascaeta vai render indenização para o Flamengo? Entenda

RESUMO | O meia Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante amistoso da seleção do Uruguai e desfalcará o Flamengo por pelo menos seis semanas, ficando fora das semifinais da CONMEBOL Libertadores; em contrapartida, o clube carioca será indenizado financeiramente pela FIFA.

O Flamengo ganhou uma grande dor de cabeça durante esta Data FIFA. O meia Arrascaeta, um dos principais jogadores da equipe rubro-negra, sofreu uma fratura no punho esquerdo enquanto defendia a seleção do Uruguai na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, em amistoso internacional disputado na última segunda-feira, 28. O lance ocorreu quando o jogador escorregou sozinho no gramado e acabou fraturando o osso ao se apoiar no chão para amortecer a queda.

A gravidade da lesão foi confirmada após exames realizados em um hospital na Ásia. O período estimado de recuperação do atleta será de, no mínimo, seis semanas, o que totaliza cerca de 44 dias longe dos gramados. Com isso, o uruguaio desfalcará obrigatoriamente o Flamengo nos duelos cruciais da semifinal da CONMEBOL Libertadores contra o Estudiantes, marcados para os dias 15 de outubro (na Argentina) e 22 de outubro (no Rio de Janeiro). O departamento médico rubro-negro vê com pessimismo qualquer possibilidade de retorno antes do prazo mínimo de 44 dias.

Como funciona a indenização da FIFA aos clubes

Apesar do forte impacto desportivo e da perda de seu principal armador para a reta decisiva do ano, o Flamengo terá direito a uma compensação financeira respaldada pelo Programa de Proteção aos Clubes da FIFA. A normativa da entidade estabelece a obrigatoriedade de indenizar as equipes sempre que os atletas convocados sofram lesões durante períodos de Data Fifa que resultem em ausência superior a 28 dias consecutivos.

Como o tempo de recuperação de Arrascaeta ultrapassa a marca estipulada — atingindo os 44 dias projetados —, o clube carioca passará a receber uma diária paga pela entidade máxima do futebol após superados os primeiros 28 dias corridos de inatividade:

Valor da diária: A compensação diária estipulada pela FIFA é de 20,5 mil euros (o equivalente a cerca de R$ 121,5 mil na cotação atual).

A compensação diária estipulada pela FIFA é de 20,5 mil euros (o equivalente a cerca de R$ 121,5 mil na cotação atual). Teto de compensação: O limite máximo de ressarcimento previsto pelo programa de proteção é de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 44,4 milhões).

A cobertura financeira da entidade cobre o período que se inicia no momento do deslocamento do atleta para se apresentar à seleção nacional e se encerra 48 horas após o retorno definitivo ao clube. O fluxo de pagamentos por parte da FIFA só é interrompido caso o jogador receba alta médica para reiniciar as atividades competitivas em campo antes do prazo estimado.

Retorno ao Brasil e próximos compromissos

Após a confirmação da fratura e a divulgação de mensagens de apoio pela conta oficial da seleção uruguaia — que publicou uma foto do meia com o braço imobilizado acompanhada da frase "Volverás" —, Arrascaeta iniciará o retorno ao Rio de Janeiro.

Assim que desembarcar na Gávea, o jogador passará por um procedimento cirúrgico e será reavaliado detalhadamente pelo departamento médico do Flamengo para sacramentar o cronograma exato de reabilitação. Enquanto o meia cumpre o protocolo de recuperação, a equipe rubro-negra concentra atenções nos compromissos imediatos pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Santos fora de casa em 8 de outubro e o Fluminense no dia 11 de outubro, antes de focar na estratégia para superar o desfalque na Libertadores.

O que aconteceu com Arrascaeta na Data Fifa?

O meia sofreu uma fratura no punho esquerdo ao cair no gramado durante o amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul.

Quanto tempo o jogador ficará afastado dos gramados?

A previsão do departamento médico aponta para um período mínimo de recuperação de seis semanas (cerca de 44 dias).

Quais jogos cruciais o uruguaio vai perder pelo Flamengo?

Arrascaeta desfalcará a equipe nos dois jogos da semifinal da CONMEBOL Libertadores contra o Estudiantes, em outubro.

O Flamengo será compensado financeiramente pela lesão?

Sim. Pelo Programa de Proteção aos Clubes da FIFA, o clube receberá diárias de 20,5 mil euros (cerca de R$ 121,5 mil) após o 28º dia de ausência.

Qual é o limite máximo da indenização paga pela FIFA?

O teto de compensação estabelecido pela entidade para o programa de proteção aos clubes é de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 44,4 milhões).