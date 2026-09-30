Como construir um agente no-code em 15 minutos que responde seus clientes

Criar um agente de IA para atendimento já não exige necessariamente uma equipe de desenvolvimento.

Plataformas no-code, como Zapier e Make, permitem configurar o comportamento do agente, conectar informações da empresa e definir quando ele deve entrar em ação usando interfaces visuais.

Para um primeiro teste, o objetivo pode ser simples: responder dúvidas frequentes de clientes sobre produtos, serviços, horários ou políticas da empresa. A configuração básica pode ser feita em poucos passos.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

1. Defina o que o agente vai responder

Antes de abrir a plataforma, delimite a função do agente. Um bom ponto de partida é criar um atendente capaz de responder perguntas frequentes usando apenas informações oficiais da empresa.

Depois, escreva instruções claras. quanto o papel do agente, quem são os clientes, que tipo de pergunta ele pode responder, qual tom deve usar e o que fazer quando não souber a resposta.

Lembre-se de estabelecer um limite: se a informação não estiver na base fornecida, o agente deve admitir que não tem dados suficientes e encaminhar a conversa para uma pessoa.

2. Alimente o agente com informações

A IA precisa de contexto para responder corretamente. O agente pode receber uma fonte de conhecimento com perguntas frequentes, catálogo de produtos, políticas de troca, informações de contato ou outros documentos da empresa.

No Zapier, por exemplo, é possível adicionar fontes de conhecimento ao agente. No Make, a configuração também separa o conhecimento das ferramentas que o agente pode utilizar. Quanto mais delimitada for a fonte, menor a chance de o agente inventar uma resposta para preencher uma lacuna.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

3. Escolha onde ele vai atuar

O agente precisa de um ponto de entrada. Pode ser um chatbot incorporado ao site, uma caixa de e-mail ou uma conversa iniciada em uma ferramenta de atendimento.

No Zapier, o chatbot pode ser personalizado e incorporado a um site. Também é possível conectá-lo a aplicativos de mensagens e atendimento por meio de fluxos automatizados.

A lógica é simples: uma nova mensagem chega, o agente interpreta a dúvida, consulta as informações disponíveis e produz uma resposta.

4. Dê ações ao agente

É aqui que o agente começa a fazer mais do que um chatbot tradicional. Além de consultar informações, ele pode receber acesso a ferramentas para executar tarefas.

Em uma operação de atendimento, isso pode significar consultar dados de um pedido, buscar informações em um CRM ou encaminhar uma solicitação para a equipe responsável. Plataformas como o Make permitem conectar essas ações visualmente, sem programação.

Para o primeiro teste, porém, vale começar apenas com respostas. Quanto mais permissões o agente recebe, maior precisa ser o cuidado com os limites.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

5. Teste antes de colocar no ar

Envie perguntas que um cliente realmente faria, incluindo dúvidas incompletas ou situações que não aparecem na base de conhecimento. Confira se o agente responde com as informações corretas e se sabe quando passar o atendimento para uma pessoa.

O próprio Zapier recomenda testar o agente antes da publicação e manter instruções específicas, escopo limitado e fontes de conhecimento bem definidas.

Em poucos minutos, portanto, dá para montar um protótipo funcional. O trabalho mais importante começa depois: acompanhar as respostas, corrigir informações e decidir quais tarefas podem ser automatizadas sem retirar do time humano os casos que exigem julgamento.