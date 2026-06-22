Quem vai apitar o jogo Brasil x Escócia? Conheça o árbitro mexicano Cesar Ramos

A Fifa divulgou a arbitragem que vai comandar o duelo do Brasil contra a Escócia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O árbitro principal será o mexicano Cesar Ramos, de 42 anos.

Cesar Ramos já comandou a final do Mundial de Clubes envolvendo um time brasileiro. O mexicano apitou a decisão entre Grêmio e Real Madrid, em 2017, quando a equipe espanhola derrotou os gaúchos por 1 a 0.

Já na Copa do Mundo de 2026, o mexicano esteve à frente de Irã e Nova Zelândia, pela primeira rodada do Grupo G. O duelo terminou empatado em 2 a 2, em uma partida tranquila para a arbitragem, na qual apenas um cartão amarelo foi aplicado.

Além disso, em 2026, pelo Campeonato Mexicano, Cesar Ramos apitou 11 jogos e atuou na semifinal do Clausura, entre Chivas Guadalajara e Cruz Azul. Além disso, também apitou partidas em ligas do Oriente Médio, sendo o árbitro de dois jogos no campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

Além do árbitro principal, a equipe de arbitragem anunciada pela Fifa contará com os assistentes mexicanos Alberto Morin e Marco Bisguerra.

O quadro também terá a participação do norueguês Espen Eskas como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Jan Erik Engan atuará na função de assistente reserva.

Situação do grupo do Brasil

A Seleção Brasileira encara os escoceses nesta quarta-feira, 24, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A Seleção chega para o duelo buscando confirmar sua classificação para a próxima fase, após vencer o Haiti por 3 a 0 na última partida.

O Brasil chega para o duelo com 4 pontos, liderando o Grupo C, mas o Marrocos aparece logo atrás, empatado com a mesma pontuação. Já a Escócia está em 3ª lugar, com 3 pontos, enquanto o Haiti está zerado, na última colocação da chave.