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Fase de grupos copa 2026

Messi pode vestir a camisa do Barcelona uma última vez antes da aposentadoria

Inter Miami negocia amistoso contra o clube catalão no Troféu Joan Gamper, e argentino pode atuar por ambos os times em uma despedida simbólica

Messi: jogador deixou o Barcelona em 2021 e não teve uma despedida oficial (Divulgação/AFA)

Messi: jogador deixou o Barcelona em 2021 e não teve uma despedida oficial (Divulgação/AFA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h38.

O futebol pode estar prestes a viver um momento histórico. De acordo com informações divulgadas pelo Elnacionalcat, da Catalunha, o Inter Miami negocia uma partida contra o Barcelona pelo tradicional Troféu Joan Gamper, torneio amistoso realizado anualmente pelo clube catalão.

O principal atrativo da partida seria a possibilidade de Lionel Messi voltar a vestir a camisa do Barcelona uma última vez.

As conversas ainda estão em andamento, mas a ideia discutida entre as partes prevê uma participação simbólica do argentino. Caso o acordo seja concretizado, Messi poderia atuar um tempo por cada equipe, proporcionando uma despedida especial diante dos torcedores que acompanharam sua trajetória no Camp Nou.

Aos 38 anos, o camisa 10 segue defendendo o Inter Miami e caminha para os últimos capítulos de uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol.

A história de Messi com o Barcelona

Falar de Messi e Barcelona é falar de uma das relações mais marcantes da história do esporte. O argentino chegou às categorias de base do clube em 2000, ainda adolescente, e rapidamente se transformou na principal estrela da equipe.

Ao longo de mais de duas décadas ligado ao Barcelona, Messi conquistou títulos nacionais e internacionais, quebrou recordes e ajudou a construir uma das eras mais dominantes do futebol europeu.

Pelo clube espanhol, o craque disputou 779 partidas e marcou 672 gols. Além disso, conquistou 10 títulos de La Liga, sete Copas do Rei e quatro troféus da Liga dos Campeões.

Sua saída, em 2021, aconteceu de forma inesperada. Em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pelo Barcelona e às regras de controle econômico impostas por La Liga, o clube não conseguiu renovar seu contrato, encerrando uma trajetória que parecia destinada a durar até a aposentadoria.

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