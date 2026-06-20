Esporte

Fase de grupos copa 2026

Saiba por que Haiti e Turquia estão fora da Copa antes da última rodada

Mudança no regulamento da Fifa altera a lógica de desempates

Nova regra da Fifa prioriza confronto direto sobre saldo de gols e antecipa eliminação de duas seleções na Copa (ALEX GRIMM/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Nova regra da Fifa prioriza confronto direto sobre saldo de gols e antecipa eliminação de duas seleções na Copa (ALEX GRIMM/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 17h27.

Haiti e Turquia se tornaram as duas primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo de 2026. Mas chamou atenção o fato de ambas terem dado adeus ao torneio mesmo ainda podendo somar três pontos na última rodada.

A explicação está em uma mudança promovida pela Fifa para esta edição: o confronto direto passou a ser o primeiro critério de desempate na fase de grupos, à frente de saldo e número de gols.

Em Copas anteriores, o saldo de gols costumava ter papel decisivo nas contas da classificação. Para 2026, a Fifa alterou a ordem dos critérios e priorizou os resultados entre as próprias seleções empatadas em pontos.

O que diz o regulamento

Quando duas ou mais seleções do mesmo grupo terminam empatadas em pontos, a Fifa aplica os seguintes critérios, na ordem abaixo, para definir a classificação:

  1. Saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão;
  2. Maior número de gols marcados nesses mesmos confrontos diretos;
  3. Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo;
  4. Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;
  5. Pontuação de fair play, com base em cartões amarelos e vermelhos recebidos;
  6. Posição mais recente no ranking da Fifa, caso o empate persista.

Como o critério eliminou as duas seleções

O Haiti perdeu para a Escócia por 1 a 0 na estreia e para o Brasil por 3 a 0 na segunda rodada. Mesmo que vença Marrocos na última partida e chegue a três pontos, a seleção caribenha não conseguiria superar os escoceses no confronto direto — o que a tornou a primeira eliminada da Copa.

A Turquia viveu situação parecida. A equipe de Arda Güler perdeu para a Austrália por 2 a 0 na estreia e para o Paraguai por 1 a 0 na segunda rodada. Ainda que vença os Estados Unidos na rodada final e some três pontos, os turcos não podem mais superar australianos nem paraguaios — justamente os dois adversários para os quais perderam diretamente.

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