Saiba por que Haiti e Turquia estão fora da Copa antes da última rodada

Haiti e Turquia se tornaram as duas primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo de 2026. Mas chamou atenção o fato de ambas terem dado adeus ao torneio mesmo ainda podendo somar três pontos na última rodada.

A explicação está em uma mudança promovida pela Fifa para esta edição: o confronto direto passou a ser o primeiro critério de desempate na fase de grupos, à frente de saldo e número de gols.

Em Copas anteriores, o saldo de gols costumava ter papel decisivo nas contas da classificação. Para 2026, a Fifa alterou a ordem dos critérios e priorizou os resultados entre as próprias seleções empatadas em pontos.

O que diz o regulamento

Quando duas ou mais seleções do mesmo grupo terminam empatadas em pontos, a Fifa aplica os seguintes critérios, na ordem abaixo, para definir a classificação:

Saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão; Maior número de gols marcados nesses mesmos confrontos diretos; Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo; Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo; Pontuação de fair play, com base em cartões amarelos e vermelhos recebidos; Posição mais recente no ranking da Fifa, caso o empate persista.

Como o critério eliminou as duas seleções

O Haiti perdeu para a Escócia por 1 a 0 na estreia e para o Brasil por 3 a 0 na segunda rodada. Mesmo que vença Marrocos na última partida e chegue a três pontos, a seleção caribenha não conseguiria superar os escoceses no confronto direto — o que a tornou a primeira eliminada da Copa.

A Turquia viveu situação parecida. A equipe de Arda Güler perdeu para a Austrália por 2 a 0 na estreia e para o Paraguai por 1 a 0 na segunda rodada. Ainda que vença os Estados Unidos na rodada final e some três pontos, os turcos não podem mais superar australianos nem paraguaios — justamente os dois adversários para os quais perderam diretamente.