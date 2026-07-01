Chaveamento da Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começam no próximo sábado, 4, com parte dos confrontos já definida após o encerramento de jogos da fase de 16 avos de final. Entre as seleções classificadas estão Brasil, Canadá, França, Marrocos, México, Noruega, Paraguai e Inglaterra.

A próxima fase será disputada entre os dias 4 e 7 de julho. Enquanto alguns confrontos já estão confirmados, outros ainda dependem da definição dos últimos classificados dos 16 avos de final.

Calendário de jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026

4 de julho (sábado)

Canadá x Marrocos

Horário: 14h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SporTV e Globoplay

Paraguai x França

Horário: 18h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, TV Globo, SporTV e Globoplay

5 de julho (domingo)

Brasil x Noruega

Horário: 17h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, TV Globo, SBT, SporTV, Prime Video, Globoplay e N Sports

México x Inglaterra

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV , Disney+, Prime Video, SBT, SporTV e Globoplay

6 de julho (segunda-feira)

Portugal ou Croácia x Espanha ou Áustria

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SporTV e Globoplay

EUA ou Bósnia x Bélgica ou Senegal

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SBT e N Sports

7 de julho (terça-feira)

Argentina ou Cabo Verde x Austrália ou Egito

Horário: 13h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, TV Globo, SporTV e Globoplay

Suíça ou Argélia x Colômbia ou Gana

Horário: 17h (de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SporTV e Globoplay

Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas

Após eliminar o Japão, a seleção brasileira terá pela frente a Noruega na disputa por uma vaga nas quartas de final.

A partida será disputada no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV, Disney+, TV Globo, SBT, SporTV, Prime Video, Globoplay e N Sports.

Como está o chaveamento da Copa do Mundo 2026

O vencedor de Canadá x Marrocos enfrentará quem avançar de Paraguai x França nas quartas de final.

Do outro lado da chave, quem vencer Brasil x Noruega enfrentará México x Inglaterra.

Os demais confrontos das oitavas definirão as outras duas chaves das quartas de final, que serão completadas após a conclusão dos jogos restantes dos 16 avos.