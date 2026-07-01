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Fase de grupos copa 2026

Chaveamento da Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final

Primeiros confrontos do mata-mata estão definidos; confira datas, horários e onde assistir cada partida

Copa do Mundo: confrontos das oitavas começam no sábado, 4 de julho (Paul ELLIS / AFP)

Copa do Mundo: confrontos das oitavas começam no sábado, 4 de julho (Paul ELLIS / AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h40.

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As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começam no próximo sábado, 4, com parte dos confrontos já definida após o encerramento de jogos da fase de 16 avos de final. Entre as seleções classificadas estão Brasil, Canadá, França, Marrocos, México, Noruega, Paraguai e Inglaterra.

A próxima fase será disputada entre os dias 4 e 7 de julho. Enquanto alguns confrontos já estão confirmados, outros ainda dependem da definição dos últimos classificados dos 16 avos de final.

Calendário de jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026

4 de julho (sábado)

Canadá x Marrocos

  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SporTV e Globoplay

Paraguai x França

  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, TV Globo, SporTV e Globoplay

5 de julho (domingo)

Brasil x Noruega

  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, TV Globo, SBT, SporTV, Prime Video, Globoplay e N Sports

México x Inglaterra

  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV , Disney+, Prime Video, SBT, SporTV e Globoplay

6 de julho (segunda-feira)

Portugal ou Croácia x Espanha ou Áustria

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SporTV e Globoplay

EUA ou Bósnia x Bélgica ou Senegal

  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SBT e N Sports

7 de julho (terça-feira)

Argentina ou Cabo Verde x Austrália ou Egito

  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, TV Globo, SporTV e Globoplay

Suíça ou Argélia x Colômbia ou Gana

  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Disney+, Prime Video, SporTV e Globoplay

Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas

Após eliminar o Japão, a seleção brasileira terá pela frente a Noruega na disputa por uma vaga nas quartas de final.

A partida será disputada no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV, Disney+, TV Globo, SBT, SporTV, Prime Video, Globoplay e N Sports.

Como está o chaveamento da Copa do Mundo 2026

O vencedor de Canadá x Marrocos enfrentará quem avançar de Paraguai x França nas quartas de final.

Do outro lado da chave, quem vencer Brasil x Noruega enfrentará México x Inglaterra.

Os demais confrontos das oitavas definirão as outras duas chaves das quartas de final, que serão completadas após a conclusão dos jogos restantes dos 16 avos.

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