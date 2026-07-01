Chaveamento da Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final

Copa do Mundo: confrontos das oitavas começam no sábado, 4 de julho (Paul ELLIS / AFP)
Redatora
Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h40.
As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começam no próximo sábado, 4, com parte dos confrontos já definida após o encerramento de jogos da fase de 16 avos de final. Entre as seleções classificadas estão Brasil, Canadá, França, Marrocos, México, Noruega, Paraguai e Inglaterra.
A próxima fase será disputada entre os dias 4 e 7 de julho. Enquanto alguns confrontos já estão confirmados, outros ainda dependem da definição dos últimos classificados dos 16 avos de final.
Canadá x Marrocos
Paraguai x França
Brasil x Noruega
México x Inglaterra
Portugal ou Croácia x Espanha ou Áustria
EUA ou Bósnia x Bélgica ou Senegal
Argentina ou Cabo Verde x Austrália ou Egito
Suíça ou Argélia x Colômbia ou Gana
Após eliminar o Japão, a seleção brasileira terá pela frente a Noruega na disputa por uma vaga nas quartas de final.A partida será disputada no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV, Disney+, TV Globo, SBT, SporTV, Prime Video, Globoplay e N Sports.
O vencedor de Canadá x Marrocos enfrentará quem avançar de Paraguai x França nas quartas de final.
Do outro lado da chave, quem vencer Brasil x Noruega enfrentará México x Inglaterra.
Os demais confrontos das oitavas definirão as outras duas chaves das quartas de final, que serão completadas após a conclusão dos jogos restantes dos 16 avos.