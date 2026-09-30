Quando é o quinto dia útil de outubro? Veja calendário de pagamento

O quinto dia útil de outubro de 2026 será terça-feira, 6 de outubro. A data é importante para os trabalhadores que recebem o salário mensal até o quinto dia útil, conforme o prazo previsto na legislação trabalhista brasileira.

O cálculo considera os sábados como dias úteis para o pagamento de salários, enquanto domingos e feriados não entram na contagem.

A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece o prazo máximo para o pagamento mensal até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Calendário do quinto dia útil de outubro

Em outubro de 2026, o mês começa em uma quinta-feira. A contagem segue até terça-feira, dia 6, quando se completa o quinto dia útil.

Confira as datas:

Primeiro dia útil: quinta-feira, 1º

Segundo dia útil: sexta-feira, 2

Terceiro dia útil: sábado, 3

Quarto dia útil: segunda-feira, 5

Quinto dia útil: terça-feira, 6

Outubro tem feriado que altera a contagem?

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, cai em uma segunda-feira. Como a data ocorre depois do quinto dia útil, ela não interfere no prazo de pagamento dos salários neste mês.

O que acontece se o salário atrasar?

Caso o pagamento não seja realizado até o quinto dia útil, o trabalhador pode buscar orientação para cobrar os valores atrasados.

O empregado pode recorrer à Justiça do Trabalho para exigir o pagamento devido, com os acréscimos aplicáveis. O sindicato da categoria também pode auxiliar na defesa dos direitos dos trabalhadores.

Atrasos frequentes ou prolongados podem caracterizar descumprimento das obrigações do empregador. Dependendo das circunstâncias, a situação pode levar ao reconhecimento de rescisão indireta.

O empregador também pode ficar sujeito à fiscalização e às penalidades previstas na legislação trabalhista.