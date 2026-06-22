Uruguai se complica após empate e transforma duelo com a Espanha em decisão

O Uruguai deixou escapar uma grande oportunidade de encaminhar sua classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Após empatar por 2 a 2 com Cabo Verde na segunda rodada do Grupo H, a seleção comandada por Marcelo Bielsa chega à rodada decisiva ainda sem vencer no torneio e precisando de um resultado diante da Espanha para evitar uma eliminação precoce.

A Celeste soma dois pontos após dois empates consecutivos e ocupa a segunda colocação do grupo, empatada com Cabo Verde. A Espanha lidera com quatro pontos, enquanto a Arábia Saudita aparece na última posição, com um.

Como ficou a situação do Uruguai?

Apesar do tropeço, o Uruguai segue dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata. Uma vitória sobre a Espanha na última rodada levaria a equipe aos cinco pontos e garantiria a classificação, além de manter viva a possibilidade de terminar na liderança do grupo.

O problema é que o adversário será justamente a seleção mais forte da chave. Os espanhóis chegam invictos à rodada final e precisam apenas de um empate para confirmar a vaga no mata-mata.

Empate ainda pode servir

Caso volte a empatar, o Uruguai chegaria aos três pontos e dependeria do resultado entre Cabo Verde e Arábia Saudita. Se os cabo-verdianos não vencerem, a Celeste teria boas chances de avançar.

Além disso, o novo formato da Copa do Mundo beneficia equipes que terminam em terceiro lugar. Os oito melhores terceiros colocados também avançam para a fase eliminatória, o que mantém os uruguaios vivos mesmo sem uma vitória até aqui.

Pressão aumenta para Bielsa

O cenário, porém, está longe do ideal. Depois de abrir a campanha com empate diante da Arábia Saudita, o Uruguai voltou a desperdiçar pontos contra Cabo Verde e agora chega pressionado para encarar a Espanha.

Com apenas uma rodada restante, a seleção de Marcelo Bielsa não tem mais margem para erros. A expectativa era que a equipe chegasse ao confronto final em situação confortável, mas os dois empates transformaram o duelo contra os espanhóis em uma verdadeira decisão antecipada.