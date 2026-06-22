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Fase de grupos copa 2026

Mbappé chega aos 100 jogos pela França e se rende a Messi: 'Ele tem o dom'

Craque francês volta a elogiar o capitão da Argentina enquanto disputa com ele o posto de maior goleador entre jogadores em atividade nas Copas do Mundo

Mbappé: jogador quer mais um título para a França na Copa do Mundo (Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

Mbappé: jogador quer mais um título para a França na Copa do Mundo (Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h44.

Kylian Mbappé terá um motivo especial para entrar em campo nesta segunda-feira, 22, contra o Iraque, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O atacante completará 100 partidas com a camisa da seleção da França e chega ao marco vivendo mais uma disputa particular com Lionel Messi.

Os dois astros protagonizam uma corrida pelo posto de maior artilheiro entre os jogadores em atividade na história dos Mundiais. Após a estreia, Mbappé assumiu momentaneamente a dianteira ao marcar dois gols na vitória sobre Senegal e chegar a 14 gols em Copas do Mundo.

No entanto, a vantagem durou pouco. Messi respondeu com um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, alcançando 16 gols em Mundiais e igualando a marca histórica de Miroslav Klose, maior goleador da competição.

Mesmo na disputa direta, Mbappé fez questão de exaltar o argentino em coletiva de imprensa.

"Eu já sabia que o Leo ia marcar gols. É o Leo Messi, ele sempre marca gols. Ele é quem tem o dom. Estou atrás. Vou continuar, claro, tentando marcar para ajudar meu time a ir o mais longe possível. E, claro, marcando gols, você se aproxima desse tipo de recorde. Mas o mais importante para mim, como já disse, é levar minha equipe o mais longe possível para ganhar a Copa do Mundo."

Mbappé não tem dúvidas sobre quem é o melhor

A disputa pela artilharia da Copa de 2026 também conta com outros nomes de peso, como Erling Haaland e Harry Kane. Questionado sobre quem considera o melhor entre os quatro atacantes, Mbappé foi direto na resposta.

"O melhor dos quatro jogadores? Lionel Messi, sem dúvida. Ele é o melhor do mundo junto com Cristiano Ronaldo, isso é indiscutível. Acho que ele demonstrou durante 15 anos que tinha uma qualidade incrível. Tentei fazer o que pude. Mostrei a minha qualidade no maior palco, ajudando a minha equipe a conquistar mais uma Copa do Mundo."

França busca liderança do grupo

Além da marca histórica de Mbappé, a França entra em campo buscando assumir a liderança do Grupo I. Os franceses ocupam a segunda colocação, empatados com a Noruega em pontos, mas atrás no saldo de gols.

França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira, às 18h, de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O grupo ainda conta com Noruega e Senegal.

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