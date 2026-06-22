Por que Portugal ainda aposta em Cristiano Ronaldo? Os números explicam o motivo

Entre os principais candidatos à artilharia da Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo vive uma situação incomum. Enquanto nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland já balançaram as redes no torneio, o capitão de Portugal ainda busca seu primeiro gol no Mundial.

O empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na estreia portuguesa, aumentou os questionamentos sobre o papel do atacante de 41 anos na equipe. Parte das críticas se concentrou na estratégia da seleção, que segue tendo Cristiano como principal referência ofensiva, mesmo diante da renovação do elenco.

Apesar do debate, os números do camisa 7 no ciclo da Copa ajudam a explicar por que ele continua sendo peça fundamental para Portugal.

Cristiano chega ao Mundial com números de elite

Desde o fim da Copa do Mundo de 2022, Cristiano Ronaldo disputou 32 partidas pela seleção portuguesa e marcou 25 gols, alcançando uma média de 0,78 gol por jogo.

O desempenho coloca o português entre os atacantes mais eficientes do futebol de seleções nos últimos anos. Entre os principais nomes presentes no Mundial, apenas Erling Haaland e Romelu Lukaku apresentaram médias superiores no mesmo período.

Haaland lidera a lista com impressionantes 34 gols em 27 partidas pela Noruega, média de 1,25 por jogo. O centroavante já começou a Copa mostrando seu poder de decisão, com dois gols e uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque.

Já Lukaku marcou 22 gols em 22 partidas pela Bélgica antes do Mundial, mantendo média exata de um gol por confronto. Até o momento, porém, ainda não participou diretamente de gols na competição.

Messi, Mbappé e Haaland já largaram na frente

Se Cristiano ainda busca desencantar, outros concorrentes ao posto de artilheiro começaram a Copa em alta velocidade.

Lionel Messi foi quem mais chamou atenção. O argentino marcou três vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, alcançando 16 gols no torneio.

Kylian Mbappé também começou bem a campanha francesa. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Senegal e segue firme na perseguição aos recordes de artilharia em Mundiais.

Além deles, Harry Kane balançou as redes duas vezes pela Inglaterra, Kai Havertz marcou dois gols pela Alemanha, Luis Díaz deixou sua marca pela Colômbia e Vini Jr já soma dois gols e uma assistência nas duas primeiras partidas do Brasil.

Portugal segue apostando na experiência de CR7

Mesmo sem marcar na estreia, Cristiano Ronaldo continua sendo uma das principais esperanças portuguesas para a sequência da Copa do Mundo.

A trajetória recente mostra que o atacante segue produzindo em alto nível pela seleção, com números comparáveis aos dos maiores goleadores do futebol internacional. Por isso, Portugal acredita que a questão não é se Cristiano vai marcar no Mundial, mas quando isso acontecerá.

A próxima rodada pode ser a oportunidade perfeita para o camisa 7 responder às críticas e iniciar sua perseguição aos principais artilheiros da competição.

Portugal enfrenta o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, às 14h, de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.