Com Mbappé e Messi entre os mais bem avaliados, Copa avança na análise por IA

Além das disputas em campo, a Copa do Mundo de 2026 também chama atenção pelo avanço da tecnologia na análise de desempenho dos jogadores. Durante o Mundial, a Fifa utiliza o Power Ranking, sistema que atribui notas individuais aos atletas com base em dados coletados durante as partidas.

Entre os jogadores mais bem avaliados da competição estão Lionel Messi e Kylian Mbappé, evidenciando como análises baseadas em dados vêm ganhando espaço ao lado da avaliação técnica tradicional.

Diferentemente das tradicionais seleções da rodada, definidas pela opinião de jornalistas ou especialistas, o Power Ranking utiliza uma metodologia baseada em informações objetivas das partidas. Todos os jogadores que permanecem em campo por pelo menos 20 minutos recebem uma nota de desempenho.

Para atletas de linha, a avaliação considera três grandes dimensões: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros são analisados em dois pilares: ações com a posse de bola e desempenho sem a posse de bola. Embora a FIFA não divulgue a fórmula utilizada para calcular as notas, o sistema busca oferecer uma análise baseada em dados para complementar a interpretação do desempenho em campo.

Esse movimento acompanha uma transformação mais ampla no futebol. O uso de inteligência artificial e análise de dados vem ampliando sua presença em diferentes etapas do esporte, desde a avaliação de jogadores profissionais até a identificação de jovens talentos.

As soluções tecnológicas

Enquanto a FIFA utiliza dados para medir o rendimento de atletas que já disputam a principal competição do futebol mundial, empresas de tecnologia têm desenvolvido soluções para atuar em uma fase anterior da carreira. É o caso do CUJU, aplicativo que utiliza inteligência artificial e visão computacional para auxiliar na descoberta de talentos por meio da análise de exercícios técnicos realizados pelos próprios atletas.

No aplicativo, disponível para celulares com sistemas Android e iOS, os atletas realizam uma série de exercícios técnicos utilizando apenas um smartphone. A partir desses vídeos, algoritmos de visão computacional analisam fundamentos como controle de bola, passe, condução e coordenação motora, gerando indicadores que podem auxiliar clubes e profissionais de scouting na identificação de jogadores promissores.

"A inteligência artificial pode apoiar diferentes momentos da jornada de um jogador. No caso da FIFA, ela ajuda a transformar dados das partidas em avaliações de desempenho. Já no nosso caso, a tecnologia é aplicada para ampliar as oportunidades de descoberta de talentos, permitindo que jovens atletas sejam avaliados antes mesmo de chegarem ao futebol profissional", afirma Vinícius Las Casas, gestor de marketing de CUJU no Brasil.

Segundo o executivo, embora tenham objetivos diferentes, essas aplicações demonstram como a tecnologia vem se tornando uma aliada do futebol.

"A IA não substitui treinadores, olheiros ou analistas. Ela organiza um grande volume de informações, identifica padrões e fornece indicadores que apoiam a tomada de decisão. No processo de scouting, isso significa ampliar o alcance da observação e criar oportunidades para atletas que, muitas vezes, estão fora dos grandes centros ou de competições com maior visibilidade", explica.