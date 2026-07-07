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Fase de grupos copa 2026

Dominando a Copa do Mundo? França lidera estatísticas do Power Rankings da Fifa no torneio

A seleção francesa vem se destacando neste Mundial dentro de campo e vem confirmando seu favoritismo

Kylian Mbappé: o atacante tem a maior nota entre os atletas de linha no Power Ranking (Jewel SAMAD / AFP)

Kylian Mbappé: o atacante tem a maior nota entre os atletas de linha no Power Ranking (Jewel SAMAD / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 7 de julho de 2026 às 23h48.

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A França chegou à Copa do Mundo de 2026 cercada de expectativas e, até o momento, está correspondendo dentro de campo. Com um elenco repleto de estrelas, a seleção francesa vem confirmando seu favoritismo.

Classificada para as quartas de final, a equipe comandada por Didier Deschamps lidera três das principais categorias do Power Ranking da Fifa, um sistema criado pela entidade para avaliar o desempenho individual dos atletas durante o torneio.

O principal destaque é Kylian Mbappé. O atacante aparece como o jogador de linha mais bem avaliado da Copa do Mundo. No critério de ataque, o camisa 10 francês recebeu nota 8,71, liderando o ranking.

Além de Mbappé, outros dois franceses aparecem no topo das avaliações. Michael Olise lidera o índice de criatividade, com nota 8,15, enquanto o zagueiro Dayot Upamecano é o primeiro colocado na categoria defesa, com 7,58.

Os únicos quesitos que não contam com um representante da França na liderança são os destinados aos goleiros. No índice de defesas, o português Diogo Costa aparece na primeira posição. Já na categoria posse de bola entre os arqueiros, o líder é Ronwen Williams, da África do Sul.

Como funciona o Power Ranking da Fifa?

O Power Ranking é um sistema criado pela Fifa para avaliar o desempenho individual dos atletas durante a Copa do Mundo. Os jogadores de linha recebem notas de 0 a 10 em três fundamentos: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros são avaliados em duas categorias específicas: defesas e posse de bola.

As avaliações são atualizadas após cada partida do torneio. Cada atleta recebe uma nota referente ao desempenho no jogo e outra considerando toda a campanha na Copa do Mundo, formando assim a classificação geral divulgada pela entidade.

Top 10 do Power Ranking da Fifa de jogadores de linha

  1. Kylian Mbappé (França)
  2. Erling Haaland (Noruega)
  3. Lionel Messi (Argentina)
  4. Harry Kane (Inglaterra)
  5. Johan Manzambi (Suíça)
  6. Jude Bellingham (Inglaterra)
  7. Vinicius Junior (Brasil)
  8. Julián Quiñones (México)
  9. Ousmane Dembélé (França)
  10. Crysencio Summerville (Holanda)
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