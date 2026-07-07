Dominando a Copa do Mundo? França lidera estatísticas do Power Rankings da Fifa no torneio

A França chegou à Copa do Mundo de 2026 cercada de expectativas e, até o momento, está correspondendo dentro de campo. Com um elenco repleto de estrelas, a seleção francesa vem confirmando seu favoritismo.

Classificada para as quartas de final, a equipe comandada por Didier Deschamps lidera três das principais categorias do Power Ranking da Fifa, um sistema criado pela entidade para avaliar o desempenho individual dos atletas durante o torneio.

O principal destaque é Kylian Mbappé. O atacante aparece como o jogador de linha mais bem avaliado da Copa do Mundo. No critério de ataque, o camisa 10 francês recebeu nota 8,71, liderando o ranking.

Além de Mbappé, outros dois franceses aparecem no topo das avaliações. Michael Olise lidera o índice de criatividade, com nota 8,15, enquanto o zagueiro Dayot Upamecano é o primeiro colocado na categoria defesa, com 7,58.

Os únicos quesitos que não contam com um representante da França na liderança são os destinados aos goleiros. No índice de defesas, o português Diogo Costa aparece na primeira posição. Já na categoria posse de bola entre os arqueiros, o líder é Ronwen Williams, da África do Sul.

Como funciona o Power Ranking da Fifa?

O Power Ranking é um sistema criado pela Fifa para avaliar o desempenho individual dos atletas durante a Copa do Mundo. Os jogadores de linha recebem notas de 0 a 10 em três fundamentos: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros são avaliados em duas categorias específicas: defesas e posse de bola.

As avaliações são atualizadas após cada partida do torneio. Cada atleta recebe uma nota referente ao desempenho no jogo e outra considerando toda a campanha na Copa do Mundo, formando assim a classificação geral divulgada pela entidade.

Top 10 do Power Ranking da Fifa de jogadores de linha