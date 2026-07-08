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Fase de grupos copa 2026

França x Marrocos: veja quando é o jogo das quartas de final da Copa do Mundo

O confronto reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022, no Qatar; veja horário e onde assistir

Mbappé: astro do Real Madrid é a estrela do time da França (FRANCK FIFE / AFP)

Mbappé: astro do Real Madrid é a estrela do time da França (FRANCK FIFE / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 12h53.

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As seleções da França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

O confronto reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Na ocasião, a França venceu Marrocos por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani, e avançou à final.

Quando é o jogo entre França e Marrocos?

A partida está marcada para quinta-feira, 9, às 17h.

Onde assistir França x Marrocos?

O jogo entre França x Marrocos terá transmissão ao vivo na TV Globo, SBT e sportv. Pela internet, a partida poderá ser acompanhada pela CazéTV, no YouTube, e pelo ge TV, disponível no Globoplay.

Como França e Marrocos chegaram às quartas?

A França avançou após vencer o Paraguai por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé, de pênalti.

Marrocos garantiu vaga entre os oito melhores ao derrotar o anfitrião Canadá por 3 a 0.

Prováveis escalações

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

Marrocos

Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari.

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