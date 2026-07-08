Após eliminação na Copa, Neymar vive indefinição em relação ao futuro no Santos

O grande assunto pré-Copa do Mundo no Brasil foi a convocação, ou não, de Neymar. Grande astro do futebol brasileiro, ele esteve presente na lista final de Carlo Ancelotti, mas participou de apenas dois jogos por conta de uma lesão na panturrilha.

Ao todo, Neymar esteve em campo por apenas 37 minutos no Mundial. Ele entrou no segundo tempo dos duelos contra a Escócia e a Noruega, partida que marcou a eliminação brasileira no torneio.

Após a derrota para os noruegueses por 2 a 1, no último domingo, 4, o camisa 10 sinalizou o fim de sua trajetória pela Seleção Brasileira. Com o fim da Copa do Mundo, o craque deve voltar ao Santos, onde tem contrato até o final de 2026.

Porém, o futuro de Neymar ainda permanece indefinido. Segundo informações do UOL, o cenário mais provável é que ele retorne e cumpra o restante de seu vínculo com o Peixe.

Santos

Neymar retornou ao Santos em janeiro de 2025 e fez sua reestreia em fevereiro, em um duelo contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Seu primeiro contrato com o time paulista foi válido por seis meses.

Em julho, renovou e completou uma temporada pelo Peixe. Porém, enfrentou problemas com lesões e a má fase do clube, que lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 terminou 2025 com 28 jogos, 11 gols e quatro assistências.

Para 2026, ficou a dúvida sobre sua renovação com o Santos, que só foi confirmada na primeira semana de janeiro. Nesta temporada, pelo Peixe, Neymar tem 15 partidas, balançando as redes em seis oportunidades e dando quatro passes para gol.