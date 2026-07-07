Entenda a polêmica envolvendo Mbappé e a senadora do Paraguai após racismo

A troca de acusações entre Kylian Mbappé e a senadora paraguaia Celeste Amarilla ganhou um novo capítulo após a classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A polêmica começou depois da vitória francesa por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas oitavas de final. Nas redes sociais, Amarilla publicou mensagens com ofensas racistas direcionadas ao atacante, chamando-o, entre outros termos, de "camaronês colonizado" e fazendo comentários sobre sua origem e aparência.

Em resposta, Mbappé classificou a senadora como uma "mulher desprezível e indigna do cargo" e afirmou que ela não representa o Paraguai, elogiando a postura demonstrada pela seleção paraguaia durante a competição. O atacante também condenou o teor racista das declarações.

Senadora exige retratação e ameaça ação judicial

Após a repercussão internacional do caso, Celeste Amarilla divulgou uma carta aberta direcionada ao jogador francês. No texto, a parlamentar afirmou que não tem problemas com a França, mas criticou a postura de Mbappé antes, durante e depois da partida.

Segundo ela, o atacante demonstrou arrogância em campo, desrespeitou adversários e fez provocações direcionadas à seleção paraguaia.

Amarilla também declarou que se arrependeu das mensagens publicadas nas redes sociais e disse ter apagado as postagens. Apesar disso, exigiu um pedido público de desculpas de Mbappé e afirmou que poderá recorrer à Justiça, alegando que a declaração do jogador configura violência política e violência de gênero.

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Federação Francesa anunciou medidas legais

A resposta de Mbappé recebeu apoio da Federação Francesa de Futebol (FFF), que classificou as declarações da senadora como racistas, criminosas e inaceitáveis.

De acordo com informações do Globo Esporte, a entidade informou que apresentará uma queixa-crime para que o caso seja investigado pelas autoridades francesas e afirmou que as ofensas atingem não apenas o atacante, mas também toda a seleção francesa.

A repercussão também ultrapassou o ambiente esportivo. O governo do Paraguai repudiou as declarações racistas da senadora, enquanto o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também condenou publicamente os comentários feitos contra Mbappé.