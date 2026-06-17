De Fontaine a Messi: os próximos recordes que Mbappé pode quebrar na Copa

Kylian Mbappé precisou de apenas uma partida para começar a escrever mais um capítulo histórico com a camisa da França. Na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, pela estreia da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, o atacante marcou duas vezes e alcançou marcas expressivas tanto no Mundial quanto pela seleção francesa.

Maior artilheiro da França em Copas

Os dois gols diante dos senegaleses levaram Mbappé a 14 gols em Copas do Mundo. Com isso, ele ultrapassou Just Fontaine, que somou 13 gols e ocupava o topo da lista francesa desde a edição de 1958.

O camisa 10 também superou Pelé no ranking histórico de artilheiros dos Mundiais. O brasileiro encerrou sua trajetória em Copas com 12 gols marcados.

Novo líder da artilharia francesa

Além do recorde em Copas, Mbappé assumiu outro posto de destaque. Agora, com 58 gols pela seleção principal, ele ultrapassou Olivier Giroud, que havia encerrado sua passagem pelos Bleus com 57.

A marca reforça a posição do atacante como um dos maiores jogadores da história da França. Aos 27 anos, ele ainda tem tempo para ampliar a distância para os demais concorrentes do ranking.

"Estou muito feliz por contribuir para a história do meu país. É algo com que sempre sonhei. Mas sabemos por que estamos aqui e o foco continua sendo a Copa do Mundo", declarou o jogador após a partida.

De olho em Messi e Klose

Os recordes nacionais já foram alcançados, mas Mbappé segue perseguindo um objetivo ainda maior. Com 14 gols em Copas do Mundo, ele está a apenas dois de Lionel Messi e Miroslav Klose, que dividem atualmente o posto de maiores artilheiros da história do torneio, ambos com 16.

A diferença pode diminuir já nas próximas partidas, já que a França ainda tem pelo menos dois compromissos garantidos na fase de grupos.

Marca centenária à vista

O próximo desafio dos franceses será diante do Iraque, pela segunda rodada do Grupo I. O confronto também terá um significado especial para Mbappé, que deverá completar 100 partidas com a camisa da seleção francesa.

Para William Saliba, companheiro de equipe, o atacante ainda está longe de atingir seu limite.

"Ser o maior artilheiro da história da França e estar tão perto do recorde da Copa do Mundo é algo incrível. Sabemos a importância dele para a equipe e acredito que continuará fazendo história", afirmou o defensor.