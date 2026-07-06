Herói da Noruega contra o Brasil está sem clube e disputou só nove jogos em 2026

O Brasil teve como adversário um goleiro que, até poucos dias atrás, vivia uma realidade bem diferente da dos principais nomes da Copa do Mundo. Herói da classificação da Noruega às quartas de final, Orjan Nyland está sem clube, disputou apenas nove partidas em toda a temporada de 2026 e ainda cultiva uma paixão fora do futebol: o golfe.

Aos 35 anos, o goleiro foi um dos grandes responsáveis pela vitória norueguesa por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira no último domingo, pelas oitavas de final do Mundial. Além de defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo, Nyland fez outras intervenções decisivas que impediram uma reação brasileira.

Pênalti defendido e defesa salvadora

O primeiro grande momento aconteceu ainda antes do intervalo, quando o goleiro acertou o canto e parou a cobrança de Bruno Guimarães, mantendo o placar zerado.

Pouco depois, voltou a aparecer ao defender uma finalização perigosa de Vinícius Júnior.

Já o lance mais impressionante veio aos 40 minutos da etapa final. Com a Noruega vencendo por 1 a 0, Kristoffer Ajer tentou afastar o perigo da área, mas quase marcou contra. Nyland correu para trás, conseguiu desviar na bola e ainda contou com a ajuda da trave para evitar o empate brasileiro.

As defesas foram fundamentais para que a Noruega segurasse a vantagem construída antes do gol de Neymar, marcado apenas nos acréscimos.

Mais jogos pela seleção do que pelo clube

O desempenho chama ainda mais atenção quando se observa a temporada de Nyland.

Em 2026, o goleiro entrou em campo apenas nove vezes. Quatro delas aconteceram em amistosos pela seleção norueguesa antes da Copa do Mundo. Pelo Sevilla, clube que defendia até o fim da temporada europeia, disputou apenas uma partida no ano: a derrota por 1 a 0 para o Celta de Vigo, em maio.

Antes disso, sua última atuação pela equipe espanhola havia sido ainda em dezembro do ano passado.

Ao todo, Nyland disputou apenas sete partidas pelo Sevilla durante toda a temporada 2025/26. Sem espaço no elenco, acabou dispensado e chegou à Copa do Mundo já sabendo que estaria sem clube após o torneio.

Do golfe ao protagonismo na Copa

Longe dos gramados, Nyland também costuma dedicar parte do tempo a outro esporte. Apaixonado por golfe, o goleiro já publicou nas redes sociais vídeos praticando a modalidade, um de seus principais hobbies durante as férias.

Agora, porém, o cenário é completamente diferente.

Depois de eliminar o Brasil com uma atuação de destaque, o goleiro que iniciou a Copa sem contrato deve atrair o interesse de clubes para a próxima temporada europeia. Se antes deixava o Sevilla pela porta dos fundos, agora encerra o Mundial valorizado e com status de herói nacional na Noruega.