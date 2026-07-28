Turquia x Eslovênia: que horas e onde assistir ao jogo de vôlei das quartas da VNL masculina

A fase eliminatória da Liga das Nações (VNL) masculina começa na madrugada desta quarta-feira, 29, com o duelo entre Turquia e Eslovênia. As equipes se enfrentam às 4h, de Brasília, em Ningbo, na China, valendo uma vaga na semifinal da competição.

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv2 e pela plataforma de streaming VBTV.

Turquia busca campanha histórica

A Turquia disputa pela primeira vez as quartas de final da Liga das Nações masculina. A classificação inédita veio após a equipe terminar a fase preliminar na sexta colocação, com oito vitórias e quatro derrotas, desempenho que também a levou ao oitavo lugar do ranking mundial da FIVB.

Do outro lado, a Eslovênia chega embalada por campanhas consistentes nos últimos anos. Terceira colocada na fase classificatória, com dez vitórias em 12 partidas, a seleção ocupa a quinta posição do ranking mundial e tenta alcançar a semifinal da VNL pela quarta vez em sua história. Apesar da regularidade, os eslovenos ainda buscam o primeiro pódio na competição.

As seleções já se enfrentaram neste mês, durante a etapa de Belgrado, na Sérvia. Na ocasião, a Eslovênia venceu por 3 sets a 1.

O retrospecto recente também favorece os eslovenos. A última vitória da Turquia no confronto aconteceu em 2018, pela Liga Europeia.

Prováveis escalações

Turquia: Yenipazar, Adis Lagumdzija, Bayran, Yuksel, Tumer, Bedirhan e Bayraktar (líbero). Técnico: Slobodan Kovac.

Eslovênia: Planinsic, Mujanovic, Mozic, Urnaut, Pajenk, Kozamernik e Okroglic (líbero). Técnico: Fabio Soli.