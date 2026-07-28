Palmeiras traça estratégia para lucrar na janela de transferências sem perder titulares

Com a janela de transferências do meio do ano aberta, o Palmeiras já começa a lidar com o assédio de clubes do exterior por alguns de seus principais jogadores.

Um dos jogadores mais valorizados do elenco é o atacante Flaco López. Artilheiro do Palmeiras na temporada com 14 gols, o argentino foi convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo de 2026 e desperta o interesse de clubes do futebol europeu.

Recentemente, o Verdão recusou uma proposta do Spartak Moscou, da Rússia. A oferta foi de 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões), valor considerado insuficiente pela diretoria. Além do clube russo, o nome de Flaco também foi especulado no Atlético de Madrid.

A postura adotada pelo Palmeiras está diretamente ligada ao planejamento financeiro para 2026. O clube estabeleceu uma meta de arrecadar R$ 400 milhões com negociações de jogadores ao longo da temporada. Até maio, porém, apenas R$ 78 milhões haviam sido contabilizados.

Estratégia para bater a meta

Segundo publicação do GE, a diretoria trabalha para aumentar essa receita sem negociar atletas considerados fundamentais para o elenco principal. A ideia é concentrar as vendas em jogadores menos utilizados e também aproveitar percentuais econômicos de atletas que atuam em outros clubes, dos quais o Palmeiras tem uma fatia dos direitos econômicos.

Um exemplo recente foi o meio-campista Pedro Lima. O clube recebeu cerca de R$ 7 milhões com a transferência do jogador do AVS, de Portugal, para o Sporting. O Palmeiras mantém direitos econômicos de mais de 100 atletas espalhados por diferentes equipes.

Outra venda concluída nesta janela foi a do zagueiro Naves para o Necaxa, do México. O negócio foi fechado por três milhões de dólares (R$ 15,3 milhões), mas o Verdão manteve 25% dos direitos econômicos do defensor, apostando em uma valorização futura, de acordo com o GE.

Situação semelhante aconteceu com o atacante Luighi. O jovem foi emprestado ao New York City, da Major League Soccer, rendendo 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão) ao clube. O contrato ainda prevê uma opção de compra fixada em seis milhões de dólares (R$ 30 milhões), além do Palmeiras manter 20% dos direitos econômicos do atacante.

Somadas, as operações de Naves e Luighi renderam aproximadamente R$ 16,8 milhões aos cofres alviverdes.

Base também pode render receitas

Além dos atletas do elenco principal e dos jogadores emprestados, as categorias de base também despertam o interesse do futebol europeu. O meia Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, já desperta interesse de grandes clubes do futebol europeu, enquanto o atacante Heittor, de 18 anos, entrou no radar do Grupo City, de acordo com o GE.