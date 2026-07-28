Moraes diz que Flávio faltou a depoimento à Polícia Federal e pede que PGR se manifeste

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o fato de o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter se recusado a prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 28.

O depoimento estava agendado para esta terça-feira, 28, às 14h. "Ocorre, entretanto, que, momento antes da realização de seu depoimento, Flávio Bolsonaro apresentou seus argumentos por

escrito, deixando, novamente, de comparecer à Polícia Federal", diz o despacho do ministro.

Flávio responde a um inquérito que apura se o parlamentar cometeu o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por uma postagem feita em janeiro que atribuía ao petista crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A defesa do senador diz que protocolou "esclarecimentos por escrito que demonstram não haver crime algum na publicação investigada".

"Demonstrada a intenção de Flávio Nantes Bolsonaro em não comparecer à Polícia Federal para prestar

depoimento, conforme solicitado pela Procuradoria-Geral da República, determino o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias", diz o ministro do STF em sua decisão.

Em 6 de julho, o ministro já havia determinado que a PF ouvisse Flávio Bolsonaro. "Em que pese ter sido oportunizado a Flávio Nantes Bolsonaro (...) indicar data e horário para a realização de sua oitiva, transcorrido o prazo concedido, não houve qualquer manifestação no sentido de viabilizar o

ato, como bem constou da certidão expedida pela autoridade policial, que informou ter o investigado recusado o agendamento de data, inclusive por vídeo-conferência", afirma Moraes no despacho.

Com a recusa do senador em agendar o depoimento, a oitiva foi marcada para o dia 28 às 14h pela PF. A defesa do senador protocolou explicações por escrito pouco antes do depoimento, que foi cancelado.

Nota da defesa de Flácio diz que não houve crime nas postagens, que associavam Lula ao crime organizado e ao então ditador venezuelano Nicolás Maduro. "Foram compartilhadas duas notícias verdadeiras, seguidas de dois comentários separados e independentes entre si. O primeiro era apenas uma previsão sobre algo que poderia ocorrer no futuro, sem atribuir ao presidente da República nenhum fato concreto. O segundo se referia a Nicolás Maduro e apenas repetia as acusações que a Justiça dos Estados Unidos lhe imputa formalmente", diz a defesa do senador, em nota.

A tipificação do crime de calúnia exigiria "a atribuição de um fato específico e falso — o que não ocorreu no caso", segundo nota dos advogados de Flávio. Em junho, a PF indiciou Flávio por ter concluído que ele cometeu calúnia contra Lula.

"O inquérito originário não foi instaurado mediante representação do suposto ofendido (Lula), mas a requerimento de terceiro (Ministério da Justiça), e que o presidente da República sequer foi ouvido no caso, o que evidencia a fragilidade da investigação", prossegue a nota da defesa do senador Bolsonaro.

Para os advogados do senador, "estabelecer comparações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o venezuelano Nicolás Maduro, no âmbito da crítica política, não configura calúnia".

A pena para o crime de calúnia varia de seis meses a dois anos de prisão, além de multa.