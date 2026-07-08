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Fase de grupos copa 2026

De Mbappé a Zidane: a ciência por trás das máscaras usadas por jogadores de futebol

Processo envolve escaneamento 3D, ajustes personalizados e uma equipe de especialistas para garantir segurança em campo

Mbappé: jogador utilizou máscara de proteção durante a Euro 2024 (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Mbappé: jogador utilizou máscara de proteção durante a Euro 2024 (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 8 de julho de 2026 às 08h06.

Quando Kylian Mbappé deixou o campo com o rosto machucado na Eurocopa de 2024, a dúvida era imediata: a França teria seu principal jogador disponível para o restante da competição?

O atacante havia sofrido uma fratura no nariz durante a estreia da seleção francesa e, após exames médicos, recebeu a informação de que não precisaria passar por cirurgia naquele momento. O problema era o tempo. A recuperação completa da lesão poderia levar cerca de seis semanas, período incompatível com a sequência do torneio.

A solução encontrada foi uma máscara de proteção facial, um equipamento que não acelera a recuperação nem elimina completamente os riscos de uma nova pancada, mas permite que o atleta volte a competir enquanto o osso ainda está em processo de cicatrização.

O desafio, porém, era criar uma peça que combinasse segurança, conforto e desempenho para um dos melhores jogadores do mundo.

A corrida contra o tempo para proteger Mbappé

A produção da máscara envolveu uma verdadeira força-tarefa. A equipe de design da Oakley, empresa de equipamentos esportivos que já tinha uma relação com Mbappé, recebeu a missão de desenvolver uma proteção personalizada em poucos dias, segundo o New York Times.

O ponto de partida foi uma tecnologia que facilitou o processo: a empresa já tinha uma digitalização em 3D do rosto e da cabeça do atacante, feita quando ele se tornou embaixador da marca em 2022.

Com esse modelo, os designers conseguiram criar uma reprodução fiel do rosto do francês e desenvolver uma máscara específica para suas características físicas.

O equipamento foi impresso em 3D com material plástico à base de resina, recebeu aberturas de ventilação próximas aos olhos e ao nariz e passou por diversos ajustes para garantir que não atrapalhasse a visão, a respiração ou a comunicação do jogador em campo.

Testes com bolas e ajustes finais

Antes de chegar às mãos de Mbappé, a máscara passou por uma série de testes. A equipe simulou impactos disparando bolas contra o protótipo para avaliar sua resistência e garantir que a proteção suportaria situações semelhantes às de uma partida, de acordo com o NYT.

Além disso, foram enviados diferentes modelos de espumas internas para que a comissão médica da França pudesse ajustar o encaixe e encontrar a melhor adaptação para o rosto do atacante.

Todo o processo levou aproximadamente 48 horas. A prioridade era clara: entregar um equipamento seguro, sem comprometer o desempenho do jogador.

A máscara ajudou, mas também trouxe dificuldades

Apesar de ter permitido que Mbappé continuasse disputando a Euro, a experiência não foi simples para o atacante.

O francês admitiu posteriormente que teve dificuldades para atuar utilizando a proteção. A visão ficou limitada em alguns momentos, o suor acumulava próximo aos olhos e o desconforto aumentava durante as partidas.

Mbappé utilizou a máscara por quatro jogos, até a eliminação da França para a Espanha na semifinal da competição. Depois do torneio, revelou que, se pudesse voltar atrás, talvez optasse por não entrar em campo.

"Se eu pudesse voltar, eu não jogaria", afirmou o atacante em entrevista antes da Copa do Mundo de 2026.

Ainda assim, ele reconheceu a importância do equipamento naquele momento. Sem a máscara, dificilmente teria condições de ajudar a seleção francesa na reta final da Euro.

Máscaras viram parte do futebol moderno

Lesões faciais são relativamente comuns no futebol, principalmente envolvendo nariz, mandíbula e ossos da face. Por isso, jogadores como Djed Spence, Luca Zidane, Sebastián Cáceres e Stefan Posch também passaram a utilizar proteções semelhantes em competições recentes.

Especialistas ouvidos pelo NYT explicam que a máscara funciona como uma barreira: ela distribui o impacto para regiões mais resistentes do crânio e reduz a força direcionada ao local lesionado.

Mais do que uma proteção física, o equipamento também pode oferecer segurança psicológica ao atleta, permitindo que ele volte a competir sem o medo constante de sofrer uma nova lesão.

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