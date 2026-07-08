Veja os jogadores que mudaram de patamar na Copa do Mundo

A Copa do Mundo é o principal palco do futebol e pode servir como trampolim para os jogadores que se destacam nela. Histórias não faltam, como James Rodríguez, em 2014, e Kleberson, em 2002.

Em 2026, com o aumento do número de seleções na disputa, os personagens também se multiplicaram, e alguns nomes que chegaram desconhecidos, ou sem tantos holofotes, conseguiram se destacar em campo e atrair os olhares.

Orlando Gill (Paraguai)

Após oscilar na fase de grupos, o Paraguai chamou a atenção ao eliminar a Alemanha nos 16 avos de final e vencer a França nas oitavas. Um dos responsáveis por essa campanha é o goleiro Orlando Gill.

Aos 26 anos, ele foi o titular da seleção paraguaia e fez defesas importantes. Mas brilhou principalmente nas disputas por pênaltis. Contra os alemães, defendeu duas cobranças e ajudou na classificação. Além disso, se destacou nas oitavas na derrota para a França.

Além disso, Orlando Gill ganhou o prêmio de melhor em campo contra a Alemanha e a França. Atualmente, defende o San Lorenzo, da Argentina.

Matías Galarza (Paraguai)

Outro destaque do Paraguai foi o meio-campista Matías Galarza. Na estreia, ele sequer participou da derrota para os Estados Unidos.

Porém, no segundo jogo, foi titular e marcou o gol da vitória sobre a Turquia. Nos 16 avos de final, deu a assistência para o gol de Enciso no empate em 1 a 1 contra a Alemanha. Por fim, contra a França, novamente fez uma grande partida diante de grandes estrelas do futebol mundial.

Com passagem apagada pelo Vasco, atualmente, aos 24 anos, Matías Galarza pertence ao River Plate, da Argentina.

Johan Manzambi (Suíça)

Johan Manzambi é o principal destaque da Suíça nesta Copa do Mundo. O meia-atacante soma três gols e duas assistências, liderando a equipe e se consolidando como um dos grandes nomes da competição aos 20 anos.

Ao longo do torneio, o jovem transformou seu status dentro da seleção. Se no início ainda havia dúvidas sobre sua titularidade, hoje ele é uma das peças mais importantes do elenco suíço e um dos protagonistas da campanha.

Manzambi pertence ao Freiburg, da Alemanha, mas o talento do meia já desperta o interesse de grandes clubes do futebol europeu.

Julián Quiñones (México)

Julián Quiñones foi o principal nome do México no setor ofensivo. Jogador contundente, não tem medo de arriscar finalizações.

Autor de quatro gols no Mundial, ajudou a seleção mexicana a chegar até as oitavas de final, onde acabou eliminada pela Inglaterra. Porém, na derrota por 3 a 2 para os ingleses, anotou um dos gols do México.

Quiñones defende o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e foi um dos grandes destaques do campeonato local na última temporada. O atacante foi artilheiro da liga com 33 gols, superando nomes como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Gustavo Puerta (Colômbia)

Aos 22 anos, o volante Gustavo Puerta assumiu a titularidade da Colômbia na Copa do Mundo. Além disso, conquistou a vaga do ex-Palmeiras Richard Ríos.

Ele estreou na seleção em novembro de 2025 e, mesmo com pouco tempo, conseguiu conquistar seu lugar entre os titulares. Além disso, tornou-se peça-chave no meio-campo colombiano.

Puerta defende o Racing de Santander, da Espanha, mas é outro nome que pode dar um salto na carreira após o Mundial.

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Considerado um dos principais nomes dos Estados Unidos, Folarin Balogun correspondeu em campo e anotou gols importantes para os norte-americanos, balançando as redes em três oportunidades.

Porém, seu nome ficou ligado ao caso polêmico envolvendo sua expulsão contra a Bósnia e Herzegovina. Isso porque a Fifa anulou a suspensão que o impediria de disputar as oitavas de final contra a Bélgica, partida em que os Estados Unidos foram derrotados e deram adeus à Copa do Mundo.

Com 25 anos, Balogun atua no futebol europeu e defende o Monaco, da França.

Vozinha (Cabo Verde)

Por fim, Vozinha foi um dos principais nomes da fase de grupos e fez parte da grande campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo. Na estreia, o goleiro tornou-se um dos grandes destaques do Mundial ao ajudar a seleção cabo-verdiana a empatar por 0 a 0 com a Espanha.

Além disso, contra a Argentina, nos 16 avos de final, também apareceu com defesas importantes, enquanto Cabo Verde vendeu caro a eliminação, perdendo por 3 a 2, na prorrogação para os argentinos.

Com 40 anos, atualmente Vozinha está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal.