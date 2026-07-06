Quem é Mikel Merino, que eliminou Portugal e especialista em gols 'salvadores'

Mikel Merino não é atacante de origem, tampouco figura entre os jogadores mais midiáticos da seleção espanhola. Porém, quando as partidas chegam aos momentos decisivos e a definição parece cada vez mais próxima da prorrogação ou dos pênaltis, o meio-campista tem se destacado como uma opção recorrente para resolver confrontos eliminatórios.

Foi o que aconteceu nesta segunda-feira. Aos 46 minutos do segundo tempo, Merino marcou o gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal, em Dallas, garantindo a classificação da equipe às quartas de final da Copa do Mundo.

O lance reforça um padrão recente na trajetória do jogador pela seleção. Em julho de 2024, Merino já havia sido decisivo na Eurocopa ao marcar, de cabeça, aos 119 minutos da prorrogação contra a Alemanha, em Stuttgart. O gol garantiu a classificação espanhola para a semifinal e eliminou os anfitriões da competição.

Com isso, o meia acumula dois gols decisivos em confrontos de mata-mata pela seleção espanhola, ambos marcados nos instantes finais de partidas equilibradas e de grande pressão.

A capacidade de aparecer em momentos decisivos está diretamente ligada às características do jogador. Alto, forte fisicamente e canhoto, Merino atua habitualmente como meio-campista, mas se destaca pelas infiltrações na área e pela presença ofensiva em jogadas de ataque. Em partidas mais fechadas, oferece uma alternativa para a equipe sem comprometer a estrutura do meio-campo.

Essa versatilidade também foi observada no Arsenal durante a temporada 2024/25. Em determinados momentos, o espanhol chegou a ser utilizado em funções mais avançadas, atuando próximo aos atacantes e ampliando sua participação ofensiva.

V0lta na bandeirinha

Além dos gols, Merino carrega uma celebração com forte significado familiar. O gesto de dar a volta na bandeirinha de escanteio é uma homenagem ao pai, Ángel Merino, ex-jogador que comemorou da mesma forma após marcar pelo Osasuna contra o Stuttgart, pela Copa da Uefa de 1991.

A coincidência ganhou destaque na Eurocopa de 2024. Ao marcar justamente contra a Alemanha, em Stuttgart, Mikel repetiu a comemoração realizada pelo pai 33 anos antes. A história foi posteriormente destacada pela própria Premier League como uma tradição familiar transmitida de geração para geração.

Diante de Portugal, Merino voltou a exercer o papel que tem marcado sua trajetória recente na seleção. Acionado durante a partida, entrou para aumentar a presença espanhola no setor ofensivo e oferecer uma opção dentro da área nos minutos finais.

Em uma equipe reconhecida pela posse de bola, pela capacidade de controle do jogo e pela qualidade técnica de seus jogadores, o meio-campista assumiu um papel diferente. Sem ser protagonista ao longo de todo o confronto, tornou-se novamente o jogador capaz de decidir quando a partida parecia caminhar para outro desfecho.