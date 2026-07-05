Quanto ganha e qual é a fortuna de Erling Haaland, artilheiro da Noruega na Copa

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

E o nome que mais preocupa a defesa de Carlo Ancelotti tem sobrenome conhecido no mundo todo: Erling Haaland.

Além de ser o artilheiro da competição, o centroavante norueguês é também um dos jogadores mais bem pagos do planeta — e construiu, ainda antes dos 26 anos, um império financeiro que vai do futebol ao xadrez.

Quanto Haaland ganha

Os ganhos anuais, medidos pelo portal norte-americano Forbes, incluem salário, bônus e publicidade em um período de 12 meses.

Por essa métrica, Haaland aparece com cerca de US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 440 milhões) na lista de 2026.

Já o patrimônio total (net worth), que considera a riqueza acumulada ao longo da carreira, é estimado pela Forbes em torno de US$ 120 milhões.

O contrato bilionário com o Manchester City

O alicerce da fortuna de Haaland é seu contrato com o Manchester City, considerado um dos mais lucrativos da história do esporte.

Em janeiro de 2025, o norueguês assinou uma extensão que o mantém no clube inglês até 2034 — um compromisso de quase uma década que, se cumprido até o fim, o deixaria em Manchester até por volta dos 33 anos e garantiria centenas de milhões apenas em salário.

Segundo plataformas especializadas em salários do futebol, como a Capology, o vencimento base de Haaland gira em torno de £ 525 mil por semana (aproximadamente £ 27 milhões por ano antes de bônus).

Somando premiações por desempenho e direitos de imagem, estimativas apontam que o valor semanal pode ultrapassar a marca de US$ 1 milhão.

Os patrocinadores do artilheiro

Fora de campo, Haaland fatura cerca de US$ 20 milhões por ano em publicidade.

O carro-chefe é um contrato de dez anos com a Nike, assinado em 2023, que o coloca ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé no topo da hierarquia comercial do futebol.

O portfólio de marcas do norueguês também inclui nomes como Breitling, EA (Electronic Arts), Beats by Dre, Marriott International e Visa, entre outros.

Investidor de xadrez

Um detalhe pouco conhecido chama a atenção no perfil financeiro do atacante.

Além do futebol, Haaland cofundou a Chess Mates, empresa ligada ao mundo do xadrez competitivo, junto ao empresário norueguês Morten Borge.

A companhia é uma das proprietárias do circuito Total Chess World Championship Tour, associado ao tradicional Norway Chess — o que faz do centroavante um nome improvável, mas relevante, no tabuleiro dos negócios do esporte da mente.