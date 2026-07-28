Tom Holland celebra estreia de 'Homem Aranha: Um Novo Dia' e define novo filme como 'recomeço'

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Estreia em Los Angeles reuniu elenco, equipe e convidados para marcar o retorno do Homem-Aranha aos cinemas (JULIEN DE ROSA/AFP)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 18h03.
Tom Holland revelou na segunda-feira, durante a première mundial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em Los Angeles, que considera o filme o início de uma nova fase para Peter Parker.
Ao lado do elenco e da equipe, o ator agradeceu aos fãs pelo apoio ao longo dos últimos anos e reforçou a importância da experiência coletiva de assistir a um filme no cinema.
O quarto longa solo do herói chega aos cinemas em 31 de julho e dá sequência aos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". A história acompanha Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia.
“Acho que a verdade é que este é o começo de uma nova... coisa”, disse Holland ao Entertainment Weekly.
Segundo o ator, o filme preserva a essência do personagem, enquanto apresenta uma nova etapa em sua trajetória, marcada por desafios diferentes dos vistos nos filmes anteriores.
Zendaya também confirmou que o filme revela um Peter Parker mais experiente, equilibrando ação, emoção e momentos de humor que sempre fizeram parte da franquia. "É provavelmente o olhar mais íntimo sobre Peter Parker que já vimos. Cretton estava mais interessado na parte Peter Parker do Homem-Aranha", revelou a atriz que interpreta MJ.
As primeiras reações a "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram a surgir após a première realizada em Los Angeles. Alguns críticos já classificam o longa da Marvel como o melhor filme da franquia estrelada por Tom Holland.
"É realmente um dos melhores. Forte núcleo emocional, ação eletrizante, profundamente sincero. Simplesmente excelente”, escreveu Eric Francisco, editor associado de entretenimento da Esquire em seu perfil no X (antigo Twitter).
"O novo 'Homem-Aranha' injeta uma energia feroz na mais recente aventura do herói, entregando todos os arrepios que você esperaria de um filme do Homem-Aranha com Tom Holland, enquanto se sente mais profundo, mais reflexivo e mais maduro do que a trilogia anterior", disse Erik Davis, jornalista da Fandango e da Rotten Tomatoes.