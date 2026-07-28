Tom Holland celebra estreia de 'Homem Aranha: Um Novo Dia' e define novo filme como 'recomeço'

Tom Holland revelou na segunda-feira, durante a première mundial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em Los Angeles, que considera o filme o início de uma nova fase para Peter Parker.

Ao lado do elenco e da equipe, o ator agradeceu aos fãs pelo apoio ao longo dos últimos anos e reforçou a importância da experiência coletiva de assistir a um filme no cinema.

O quarto longa solo do herói chega aos cinemas em 31 de julho e dá sequência aos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". A história acompanha Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia.

“Acho que a verdade é que este é o começo de uma nova... coisa”, disse Holland ao Entertainment Weekly.

Um novo começo para Peter Parker

Segundo o ator, o filme preserva a essência do personagem, enquanto apresenta uma nova etapa em sua trajetória, marcada por desafios diferentes dos vistos nos filmes anteriores.

Zendaya também confirmou que o filme revela um Peter Parker mais experiente, equilibrando ação, emoção e momentos de humor que sempre fizeram parte da franquia. "É provavelmente o olhar mais íntimo sobre Peter Parker que já vimos. Cretton estava mais interessado na parte Peter Parker do Homem-Aranha", revelou a atriz que interpreta MJ.

Holland ainda quer seguir como Peter Parker

Ao que tudo indica, Tom Holland ainda pretende permanecer por um bom tempo no papel do Homem-Aranha. Perguntado sobre seu futuro como o herói da Marvel, o ator respondeu em tom descontraído: "Vou continuar enquanto me quiserem. Se este filme fizer sucesso, acho que ainda teremos mais pela frente", disse o ator ao The Hollywood Reporter. Perguntado sobre seu futuro como o herói da Marvel, o ator respondeu em tom descontraído: "Vou continuar enquanto me quiserem. Se este filme fizer sucesso, acho que ainda teremos mais pela frente", disse o ator ao The Hollywood Reporter. Tom Holland says he’d return for another #SpiderMan film at the #SpidermanBrandNewDay premiere. pic.twitter.com/vHcxmaRO94 — The Hollywood Reporter (@THR) July 28, 2026

Pedido de Tom Holland mudou o calendário do filme

Holland revelou que entrou em contato com Tom Rothman, presidente da Sony Pictures, para pedir o adiamento das filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O objetivo era conseguir gravar primeiro "A Odisseia", já que o cronograma inicial dos dois projetos se sobrepunha. Durante a première, Rothman explicou por que aceitou o pedido do ator. Segundo ele, participar de um filme como "A Odisseia" representava uma oportunidade única para Holland. O executivo também afirmou que a proximidade entre os lançamentos pode beneficiar ambos os longas. "Acreditamos que era uma oportunidade rara para ele. É incomum que dois filmes desse porte sejam lançados tão perto um do outro, mas sempre achei que uma maré alta eleva todos os barcos. As pessoas estão voltando aos cinemas; "A Odisseia" é um grande filme e o público está gostando. No fim, acho que isso também será muito positivo para "Homem-Aranha", declarou Rothman. Quem é David Jonsson? Conheça o novo Pantera Negra da Marvel O quarto filme da franquia estreia apenas duas semanas depois de "A Odisseia". Para Tom Holland, o filme dirigido por Christopher Nolan representa um marco em sua trajetória como ator. Em entrevista à IGN, Holland afirmou que enxergou o projeto como "a última vez na minha carreira em que tive a oportunidade de interpretar um garoto". Segundo ele, o longa "pareceu o encerramento perfeito para o primeiro capítulo da minha carreira".

Primeiras reações são positivas

As primeiras reações a "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram a surgir após a première realizada em Los Angeles. Alguns críticos já classificam o longa da Marvel como o melhor filme da franquia estrelada por Tom Holland.

"É realmente um dos melhores. Forte núcleo emocional, ação eletrizante, profundamente sincero. Simplesmente excelente”, escreveu Eric Francisco, editor associado de entretenimento da Esquire em seu perfil no X (antigo Twitter).

"O novo 'Homem-Aranha' injeta uma energia feroz na mais recente aventura do herói, entregando todos os arrepios que você esperaria de um filme do Homem-Aranha com Tom Holland, enquanto se sente mais profundo, mais reflexivo e mais maduro do que a trilogia anterior", disse Erik Davis, jornalista da Fandango e da Rotten Tomatoes.

Confira o trailer de 'Homem Aranha: Um Novo Dia':