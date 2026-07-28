COI rejeita denúncia contra Infantino por suposta interferência política durante a Copa

Trump e Infantino: Parceria entre governo norte-americano e Fifa gerou polêmica (Christopher Neundorf/EFE)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h30.
A Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu não dar prosseguimento à denúncia apresentada contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino. A representação, feita pela ONG Fair Square, acusava o dirigente de comprometer a neutralidade política durante a Copa do Mundo de 2026, mas o órgão concluiu que o caso está fora de sua competência.
Segundo o COI, as alegações dizem respeito à administração da Fifa, ao relacionamento da entidade com governos e à aplicação das regras da modalidade, temas que não são abrangidos pelo Código de Ética da organização olímpica.
A Fair Square questionou a proximidade entre Infantino e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os argumentos apresentados pela ONG está a participação do dirigente da Fifa em um evento do chamado "Conselho da Paz", promovido por Trump, quando apareceu usando um boné com as inscrições "USA" e "45-47", em referência aos dois mandatos do presidente norte-americano.
Outro ponto citado foi a polêmica envolvendo o atacante Folarin Balogun. Durante a Copa do Mundo, o cartão vermelho recebido pelo jogador dos Estados Unidos foi anulado após uma ligação de Trump para Infantino. O próprio presidente americano afirmou ter interferido na situação.
Embora tenha confirmado que conversou com Trump sobre assuntos relacionados ao Mundial, Infantino negou qualquer interferência no processo disciplinar da Fifa.
O dirigente afirmou que recebe ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais e representantes do futebol com frequência, mas ressaltou que respeita a autonomia dos órgãos responsáveis pelas decisões disciplinares da entidade, independentemente de concordar ou não com os veredictos.
Ao justificar o arquivamento da denúncia, a Comissão de Ética destacou que as federações internacionais têm autonomia para conduzir sua governança e que a atuação do COI sobre essas entidades se restringe às relações institucionais mantidas com o Movimento Olímpico.
Com esse entendimento, o órgão concluiu que não havia base para abrir uma investigação contra Infantino. Apesar da decisão, o COI afirmou que seguirá trabalhando para fortalecer as práticas de boa governança e ampliar a transparência entre as organizações que integram o movimento olímpico.