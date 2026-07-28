COI rejeita denúncia contra Infantino por suposta interferência política durante a Copa

A Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu não dar prosseguimento à denúncia apresentada contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino. A representação, feita pela ONG Fair Square, acusava o dirigente de comprometer a neutralidade política durante a Copa do Mundo de 2026, mas o órgão concluiu que o caso está fora de sua competência.

Segundo o COI, as alegações dizem respeito à administração da Fifa, ao relacionamento da entidade com governos e à aplicação das regras da modalidade, temas que não são abrangidos pelo Código de Ética da organização olímpica.

Relação com Trump motivou a denúncia

A Fair Square questionou a proximidade entre Infantino e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os argumentos apresentados pela ONG está a participação do dirigente da Fifa em um evento do chamado "Conselho da Paz", promovido por Trump, quando apareceu usando um boné com as inscrições "USA" e "45-47", em referência aos dois mandatos do presidente norte-americano.

Outro ponto citado foi a polêmica envolvendo o atacante Folarin Balogun. Durante a Copa do Mundo, o cartão vermelho recebido pelo jogador dos Estados Unidos foi anulado após uma ligação de Trump para Infantino. O próprio presidente americano afirmou ter interferido na situação.

Infantino nega influência política

Embora tenha confirmado que conversou com Trump sobre assuntos relacionados ao Mundial, Infantino negou qualquer interferência no processo disciplinar da Fifa.

O dirigente afirmou que recebe ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais e representantes do futebol com frequência, mas ressaltou que respeita a autonomia dos órgãos responsáveis pelas decisões disciplinares da entidade, independentemente de concordar ou não com os veredictos.

Ao justificar o arquivamento da denúncia, a Comissão de Ética destacou que as federações internacionais têm autonomia para conduzir sua governança e que a atuação do COI sobre essas entidades se restringe às relações institucionais mantidas com o Movimento Olímpico.

Com esse entendimento, o órgão concluiu que não havia base para abrir uma investigação contra Infantino. Apesar da decisão, o COI afirmou que seguirá trabalhando para fortalecer as práticas de boa governança e ampliar a transparência entre as organizações que integram o movimento olímpico.