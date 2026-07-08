Egito pede exclusão de árbitro da Copa após derrota para a Argentina

A Federação Egípcia de Futebol pediu à Fifa que afaste o árbitro francês François Letexier do restante da Copa do Mundo de 2026. A entidade acusa a equipe de arbitragem de cometer "erros flagrantes" na derrota por 3 a 2 para a Argentina, pelas oitavas de final, e solicitou a abertura de uma investigação sobre a atuação do juiz.

Segundo comunicado divulgado pela federação nas redes sociais, o pedido foi feito pelo presidente da entidade, Hany Abo Rida. Além da investigação, o Egito quer que Letexier, seus assistentes e os árbitros responsáveis pelo VAR não sejam escalados para outras partidas da competição.

Por que o Egito pediu a exclusão do árbitro da Copa?

A principal reclamação envolve decisões tomadas durante a partida contra a Argentina. A Federação Egípcia afirma que a arbitragem adotou critérios diferentes para as duas equipes e sustenta que alguns lances tiveram influência direta no resultado do jogo.

Segundo a entidade, houve um gol do Egito anulado de forma incorreta e dois possíveis pênaltis que não foram marcados durante a partida.

Quais lances foram contestados?

Entre as reclamações está o gol marcado por Mostafa Zico aos 62 minutos, quando o Egito ampliaria a vantagem para 3 a 1. O lance foi anulado após revisão do VAR, que apontou uma falta de um jogador egípcio no início da jogada.

Os dirigentes também alegam que Hamdy Fathy sofreu um puxão dentro da área nos minutos finais da partida e reclamam de um contato entre Julián Álvarez e Mohamed Salah pouco antes do terceiro gol argentino.

Na avaliação da federação, esses lances deveriam ter sido revisados pelo árbitro de vídeo.

Pronunciamento da Federação Egípcia e do técnico

No comunicado oficial, a entidade afirmou que solicitará uma investigação sobre a atuação da equipe de arbitragem e pediu que Letexier e os demais integrantes do quadro de arbitragem não voltem a atuar na Copa do Mundo de 2026.

A federação também afirmou que pretende apurar o que classificou como "erros de arbitragem flagrantes" e alegou ter havido tratamento desigual durante a partida.

De acordo com a Reuters, após o apito final, o técnico Hossam Hassan também questionou a atuação de François Letexier. Segundo o treinador, a arbitragem "não foi justa nem equilibrada" e teria sofrido influência da pressão exercida pela seleção argentina durante o confronto.

Até o momento, a Fifa não comentou oficialmente o pedido apresentado pela Federação Egípcia de Futebol.