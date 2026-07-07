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Fase de grupos copa 2026

Autor de gol do Egito contra a Argentina tem nome inspirado em Zico

Atacante egípcio que marcou o segundo gol contra a seleção argentina tem como ídolo e apelido inspirado no Galinho de Quintino

Mostafa Zico: o atacante marcou o segundo gol do Egito contra a Argentina (Odd ANDERSEN / AFP)

Mostafa Zico: o atacante marcou o segundo gol do Egito contra a Argentina (Odd ANDERSEN / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 7 de julho de 2026 às 14h58.

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O segundo gol do Egito no duelo contra a Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, chamou a atenção por um motivo curioso. O autor do gol tem um nome bastante conhecido no futebol brasileiro: Zico.

O atacante egípcio é, na verdade, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, mas ficou conhecido no futebol como Mostafa Zico, apelido inspirado em um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro.

Apesar de não ter visto Zico jogar, o atacante desenvolveu admiração pelo brasileiro por influência do pai e por vídeos das atuações do Galinho de Quintino. A homenagem acabou se tornando sua identidade no futebol profissional, e hoje o apelido é utilizado tanto na seleção egípcia quanto nos clubes que defende.

No fim de 2025, Mostafa Zico viveu outro momento marcante envolvendo o futebol brasileiro. Vestindo a camisa do Pyramids, do Egito, o atacante enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. O duelo teve um significado especial, já que o Rubro-Negro é justamente o clube onde Zico se tornou um dos maiores ídolos da história.

Quartas de final

Quem avançar do confronto entre Egito e Argentina enfrenta o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia nas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto será no próximo sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas.

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