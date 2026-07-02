Quem eliminou a Argentina nas últimas Copas?

A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, chega para mais uma edição do torneio como favorita. Em campo, a seleção argentina vem correspondendo e, na fase de grupos, teve 100% de aproveitamento, vencendo Argélia, Áustria e Jordânia.

Nesta sexta-feira, 3, os argentinos voltam a campo diante de Cabo Verde em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Porém, o histórico de campanhas da Argentina nas últimas Copas é de chegar ao mata-mata, mas com algumas eliminações dolorosas. Ainda assim, nos últimos três Mundiais, os sul-americanos chegaram a duas finais, conquistando o título em 2022.

1994: oitavas de final

Após um empate triplo na fase de grupos, com Argentina, Bulgária e Nigéria somando 6 pontos cada uma, os argentinos ficaram na 3ª colocação. Porém, garantiram a classificação como um dos melhores terceiros colocados.

Mas a campanha não durou muito, e a derrota veio logo nas oitavas de final. A seleção sul-americana foi derrotada pela Romênia por 3 a 2.

1998: quartas de final

Em 1998, a Argentina passou como líder de seu grupo e superou a Inglaterra nos pênaltis nas oitavas de final. Porém, os argentinos pararam na Holanda, após serem derrotados por 2 a 1 nas quartas de final.

2002: fase de grupos

Sob o comando de Marcelo Bielsa, os argentinos decepcionaram em 2002 e não passaram da fase de grupos. Em uma chave composta por Argentina, Suécia, Inglaterra e Nigéria, a seleção sul-americana somou 4 pontos e ficou atrás dos suecos e ingleses, que conquistaram 5 pontos.

2006: quartas de final

Em 2006, a Argentina começou uma série de derrotas para a Alemanha. Após superar a fase de grupos na liderança, os argentinos derrotaram o México nas oitavas de final. Porém, pararam diante dos alemães na fase seguinte, após derrota nos pênaltis.

2010: quartas de final

Novamente, após liderar a sua chave e eliminar o México nas oitavas, a Alemanha entrou no caminho da Argentina. Dessa vez, a eliminação teve um gosto amargo, após uma goleada por 4 a 0 nas quartas de final.

2014: final

2014 marcou o vice-campeonato da Argentina, que passou na 1ª colocação de seu grupo e eliminou Suíça, Bélgica e Holanda no mata-mata. Porém, na final, reencontrou o seu algoz, a Alemanha, que venceu por 1 a 0, impedindo o título argentino.

2018: oitavas de final

Em 2018, a Argentina ficou na segunda colocação de seu grupo, atrás da Croácia. Com isso, enfrentou a França, que se sagrou campeã, e os argentinos perderam por 4 a 3, em um grande jogo das oitavas de final/

2022: campeã

Porém, em 2022, a seleção argentina conseguiu a revanche contra os franceses e os derrotou na final, nos pênaltis, após empate em 3 a 3. Em sua campanha, os sul-americanos foram líderes de sua chave e eliminaram Austrália, Holanda e Croácia.

Quem eliminou a Argentina nas últimas Copas do Mundo?