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Fase de grupos copa 2026

Vasco x Independiente Medellín: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

O confronto entre o Cruzmaltino e a equipe colombiana será pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Tchê Tchê: o Vasco encara o Independiente Medellín pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana ((Foto de Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))

Tchê Tchê: o Vasco encara o Independiente Medellín pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana ((Foto de Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h54.

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O Vasco encara o Independiente Medellín nesta quarta-feira, 29, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro.

No confronto de ida, o duelo terminou empatado em 2 a 2. Com isso, caso haja um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição continental.

No último sábado, 26, o Vasco esteve em campo pelo Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1 com o Mirassol. O Cruzmaltino permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 21 pontos.

Já o Independiente Medellín também jogou no sábado e venceu o Deportivo Pasto por 3 a 2, pelo Campeonato Colombiano.

Onde assistir Vasco x Independiente Medellín

O duelo entre Vasco e Independiente Medellín terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo Vasco x Independiente Medellín?

A partida de hoje começa às 19h (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Vasco x Independiente Medellín

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Brenner.

Técnico: Pedro Emanuel.

Independiente Medellín

Ichazo; Mena, Escorcia, Joaquín Varela, Hayen Palacios; Didier Moreno, Perlaza, Daniel Cataño, Yony González e Juan Córdoba; Larrosa.

Técnico: Luis Amaranto Perea.

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