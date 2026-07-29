Vasco x Independiente Medellín: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

Tchê Tchê: o Vasco encara o Independiente Medellín pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana ((Foto de Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))
Colaborador
Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h54.
O Vasco encara o Independiente Medellín nesta quarta-feira, 29, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro.
No confronto de ida, o duelo terminou empatado em 2 a 2. Com isso, caso haja um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição continental.
No último sábado, 26, o Vasco esteve em campo pelo Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1 com o Mirassol. O Cruzmaltino permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 21 pontos.
Já o Independiente Medellín também jogou no sábado e venceu o Deportivo Pasto por 3 a 2, pelo Campeonato Colombiano.
O duelo entre Vasco e Independiente Medellín terá transmissão da ESPN e do Disney+.
A partida de hoje começa às 19h (horário de Brasília).
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Brenner.
Técnico: Pedro Emanuel.
Ichazo; Mena, Escorcia, Joaquín Varela, Hayen Palacios; Didier Moreno, Perlaza, Daniel Cataño, Yony González e Juan Córdoba; Larrosa.
Técnico: Luis Amaranto Perea.