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Fase de grupos copa 2026

Messi x Salah: duelo inédito em Copa do Mundo vale vaga nas quartas

Argentina e Egito disputam vaga nas quartas de final em duelo que reúne dois dos maiores jogadores da geração

Salah: jogador tenta conduzir o Egito a uma campanha inédita na Copa do Mundo (Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Salah: jogador tenta conduzir o Egito a uma campanha inédita na Copa do Mundo (Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de julho de 2026 às 10h48.

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O confronto entre Argentina e Egito, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, colocará frente a frente dois dos maiores jogadores de sua geração. Pela primeira vez, Lionel Messi e Mohamed Salah serão adversários em uma partida de Mundial de seleções, em um duelo que vale vaga nas quartas de final e pode representar um momento marcante na trajetória de ambos na competição.

Mesmo já tendo dividido o gramado em torneios de clubes, os atacantes nunca haviam medido forças em uma Copa do Mundo. Agora, lideram as esperanças de argentinos e egípcios em um mata-mata que pode definir o futuro das duas seleções no torneio disputado nos Estados Unidos.

Aos 39 anos, Messi vive mais uma campanha histórica. Capitão da atual campeã mundial, o camisa 10 marcou sete gols nas quatro primeiras partidas da Argentina e aparece entre os artilheiros da competição. O desempenho mantém viva a esperança de conquistar mais um título mundial e ampliar ainda mais sua trajetória pela seleção.

Do outro lado, Salah tenta conduzir o Egito a uma campanha inédita. Principal referência técnica da equipe africana, o atacante participou da classificação sobre a Austrália, convertendo sua cobrança na disputa de pênaltis após empate no tempo regulamentar. O avanço representou um feito importante para os egípcios, que alcançaram uma fase eliminatória com sucesso pela primeira vez na história da Copa do Mundo.

Histórico equilibrado no futebol europeu

Embora nunca tenham se enfrentado em Mundiais, Messi e Salah acumulam alguns encontros importantes no futebol europeu.

O primeiro aconteceu em 2015, quando o Barcelona recebeu a Roma pela fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terminou empatada por 1 a 1, e nenhum dos dois balançou as redes.

Quatro anos depois, voltaram a cruzar caminhos na semifinal da competição continental. No duelo de ida, Messi foi decisivo ao marcar dois gols na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Liverpool. No entanto, a equipe inglesa protagonizou uma das maiores viradas da história da Champions ao vencer por 4 a 0 em Anfield e avançar à final. Salah não participou da partida de volta por causa de uma lesão, mas terminou a temporada levantando o troféu europeu.

Possível último capítulo em Copas

O duelo em Atlanta também pode simbolizar a despedida de um dos dois astros da maior competição do futebol.

Messi dificilmente estará em condições de disputar a Copa do Mundo de 2030, quando terá 43 anos. Ainda assim, o argentino segue sendo o principal nome da seleção e tenta conduzir a Albiceleste à defesa do título conquistado em 2022.

Salah, por sua vez, também evita fazer planos para o futuro. Aos 34 anos, o atacante afirmou, após a classificação sobre a Austrália, que ainda não sabe se esta será sua última participação em Mundiais. O egípcio destacou apenas o orgulho de representar seu país e a felicidade por ajudar a seleção a alcançar um feito histórico.

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