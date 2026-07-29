Moonshot AI atinge avaliação de US$ 35 bilhões após nova rodada

A Moonshot AI, dona do Kimi K3, atingiu uma avaliação de mercado de US$ 35 bilhões depois de uma rodada de investimento maior do que o esperado, de US$ 3,5 bilhões.

A empresa buscava originalmente entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. Fechou com quase o dobro do teto pretendido.

Entre os líderes da rodada está o Fundo Nacional de Investimento na Indústria de Inteligência Artificial, veículo estatal chinês que também aporta na DeepSeek.

A companhia já procura investidores para uma nova captação, desta vez com avaliação pré-investimento de US$ 50 bilhões. Seria a última antes da abertura de capital em Hong Kong, prevista para os próximos meses.

O modelo que reprecificou a empresa

O gatilho tem data. Em 16 de julho, durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, em Xangai, a Moonshot apresentou o Kimi K3, com 2,8 trilhões de parâmetros — o maior modelo de pesos abertos já divulgado.

Nos testes publicados pela própria empresa, o sistema fica atrás apenas do Claude Fable 5, da Anthropic, e do GPT-5.6, da OpenAI, no desempenho geral, cobrando uma fração do preço.

No domingo, 26, a startup liberou os pesos do modelo para download gratuito na plataforma Hugging Face, um dia antes do prazo que havia anunciado. Qualquer desenvolvedor pode baixar, modificar e rodar o sistema na própria infraestrutura, sem licença.

A combinação derrubou ações de semicondutores no mundo todo, no que o mercado comparou ao "momento DeepSeek" de 2025.

De US$ 4,3 bilhões a US$ 35 bilhões em sete meses

A escalada da avaliação acompanhou o ritmo dos lançamentos. A empresa valia cerca de US$ 4,3 bilhões no fim de 2025 e chegou a US$ 10 bilhões em fevereiro.

Em maio, uma rodada de US$ 2 bilhões liderada pela Meituan levou o valor a mais de US$ 20 bilhões. Alibaba e Tencent estão entre os investidores.

Fundada em 2023 por Yang Zhilin, ex-professor da Universidade Tsinghua que passou por Meta e Google, a Moonshot disputa o mercado chinês com DeepSeek, Qwen, MiniMax e Z.ai.

Os obstáculos do IPO

A janela não está garantida. Cerca de metade das ofertas recentes em Hong Kong teve desempenho abaixo do esperado.

A concorrência doméstica também não deu trégua: dias depois do K3, a Alibaba apresentou o Qwen3.8, com 2,4 trilhões de parâmetros.

Há ainda o front regulatório. A Casa Branca acusou a empresa de burlar sanções e de copiar o Claude, e o debate sobre banir modelos chineses voltou a Washington.

Se a Moonshot cumprir o cronograma, disputará a atenção dos investidores no mesmo semestre em que Anthropic e OpenAI devem testar o apetite de Wall Street pela inteligência artificial (IA).